Conheça os cinco doramas mais populares entre os fãs

Os doramas estão ganhando cada vez mais espaço na preferência do público. Os fãs de várias idades gostam não só da história das séries asiáticas, mas também do universo que circunda as produções. E existem as produções favoritas dos dorameiros e dorameiras. A lista dos cinco doramas mais populares é baseada no portal Mydramalist.

Em quinto lugar está o K-drama "Descendentes do Sol", estrelado por Song Joong-ki, Song Hye-kyo e Jin Goo. O enredo é sobre um amor que precisa enfrentar muitos desafios até se tornar estável. A dificuldade aumenta quando eles percebem que tem personalidades diferentes.

A direção do dorama é por conta de Baek Sang Hoon ("Amor ao Luar") e Lee Eung Bok ("Mr. Sunshine: Um Raio de Sol e "Goblin"). O roteiro é assinado por Kim Eun Sook ("A Lição" e "Goblin") e Kim Won Seok ("Vingança, Dinheiro e Poder"). Veja a lista completa!

Confira os cinco doramas mais populares entre os fãs:

1. Dorama "Goblin" / "Guardião: O Solitário e Grande Deus"

Sinopse: Um general é traído pelo seu rei. Condenado à morte, ele é poupado por Deus, que o transforma num duende que tem a missão de proteger algumas pessoas do sofrimento. Cansado da imortalidade, ele busca uma mulher que pode ser a chave para acabar com o próprio sofrimento. Porém, a decisão não será nada fácil.

Elenco: Gong Yoo, Lee Dong-wook, Kim Go-eun, Yoo In-na e Yook Sungjae

Gênero: Romance e Fantasia

Número de episódios: 19

Onde assistir: Viki

2. Dorama "Mulher Forte, Do Bong-soon"

O dorama "Mulher Forte, Do Bong-soon" está disponível no Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma mulher tem um dom incomum. Com uma força anormal, ela consegue esmagar objetos com facilidade. Por conta disso, ela busca ser uma mulher delicada e elegante para fazer os homens se apaixonarem. Quando ela se torna guarda-costas de herdeiro milionário, os dois acabam se aproximando. Mas tudo pode mudar por conta de um amigo de infância que nutre uma paixão secreta por ela.

Elenco: Park Bo-young, Park Hyung-sik, Ji Soo

Gênero: Comédia Romântica e Fantasia

Número de episódios: 17

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Tudo Bem Não Ser Normal"

Sinopse: Ele é um agente comunitário que trabalho na ala psiquiátrica e parece ter tudo na vida, incluindo beleza e dinheiro. Ela é uma escritora popular de literatura infantil que tem transtorno de personalidade antissocial e que é vista como uma pessoa egoísta, arrogante e até grosseira. Enquanto ele não acredita no amor e não tem tempo para isso, ela não sabe o que é amar. Mesmo assim, os dois vão se apaixonar e tentar se relacionar, enquanto se descobrem e se curam lentamente.

Elenco: Kim Soo-hyun, Seo Yea-ji e Oh Jung-se

Gênero: Romance

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

4. Dorama "O que Houve com a Secretária Kim?"

Sinopse: O vice-presidente de uma empresa só se tornou o que é por conta da sua secretária. Mesmo assim, ele é uma pessoa arrogante e acha que pode fazer tudo sozinho. Por conta disso, ela acaba pedindo demissão, então as coisas começam complicar para o chefe. Enquanto isso, ela se aproxima do irmão mais velho dele. Assim, o ciúme se instala e a situação pode piorar ainda mais.

Elenco: Park Seo-joon, Park Min-young e Lee Tae-hwan

Gênero: Comédia Romântica

Número de episódios: 16

Onde assistir: Viki

5. Dorama "Descendentes do Sol"

Sinopse: Nem sempre o amor tem outra chance para acontecer. Ainda mais quando envolve duas pessoas com personalidades e ideologias tão diferentes, como o oficial da tropa de elite sul-coreana e a cirurgiã que vai auxiliar uma tropa sul-coreana que está em uma guerra num país distante. Enquanto há uma violenta e sangrenta guerra acontecendo, os dois vão ter que lidar com as diferenças para que o amor possa resistir a isso tudo.

Elenco: Song Joong-ki, Song Hye-kyo e Jin Goo

Gênero: Drama

Número de episódios: 19

Onde assistir: Viki e Kocowa

Confira a lista completa dos doramas mais populares entre os fãs

Dorama "Goblin" Dorama "Mulher Forte, Do Bong-soon" Dorama "Tudo Bem Não Ser Normal" Dorama "O que Houve com a Secretária Kim?" Dorama "Descedentes do Sol" Dorama "Pousando no Amor" Dorama "A Fada do Levantamento de Peso, Kim Bok-joo" Dorama "W" Dorama "Pretendente Surpresa" Dorama "Hotel Del Luna"

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)