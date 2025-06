Boi Marronzinho celebra 32 anos com cortejo cultural pelas ruas da Terra Firme no domingo (22)

O bairro da Terra Firme, em Belém, será palco, no próximo domingo (22/06), da celebração pelos 32 anos do Boi Marronzinho. A data festiva será marcada por um cortejo pelas ruas do bairro, com música, dança e manifestações artísticas que refletem a força da tradição mantida pelo coletivo. As atividades têm início já na quinta-feira (19/06), data de fundação do grupo, com uma programação no Barracão Cultural “Seu Cici”.

VEJA MAIS

Reconhecido oficialmente como Pontão de Cultura pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (MinC) em 2024, o Boi Marronzinho passa a integrar o sistema da Política Nacional de Cultura Viva. A certificação destaca o trabalho do grupo na preservação, articulação e valorização de expressões culturais nas periferias.

Formado por 25 integrantes, o coletivo reúne artistas negros e moradores da periferia de Belém, incluindo músicos, compositores, poetas, instrumentistas e cantadores. Todos atuam com forte engajamento em iniciativas de resistência, ativismo e produção cultural. Suas apresentações incluem repertório autoral com toadas, poesias e narrativas inspiradas na cultura popular.

Para o mestre Joélcio, o reconhecimento nacional reforça a potência do boi-bumbá como instrumento de transformação social. “Conseguir usar esse folguedo como instrumento de transformação social e, a partir disso, conquistar um reconhecimento nacional nos ajuda a tornar esse processo de luta mais leve, mais suave e cheio de diversão. É uma forma clara e, ao mesmo tempo, eficiente de mostrar às pessoas seus direitos”, afirma.

Programação

A festa começa na quinta-feira (19/06), a partir das 16h, no Barracão Cultural “Seu Cici”, localizado na passagem Brasília, 170. Neste dia, o coletivo realiza uma ladainha, o erguimento do mastro com os santos da quadra junina e a tradicional troca do manto do boi.

Já no domingo (22/06), o Grande Cortejo vai percorrer ruas do bairro da Terra Firme. A concentração será às 16h, também no Barracão, de onde o boi sairá para o arrastão. Ao fim do percurso, haverá distribuição de mingau, banho-de-cheiro e apresentações musicais. A principal atração da noite será o grupo Zagaia, com repertório de carimbó, xote, brega e toadas.