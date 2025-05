Os “Pernaltinhas” do Batalhão da Estrela promovem diversão e inclusão, no Arraial do Pavulagem

Neste mês de junho, começa em Belém do Pará a tradicional festa cultural da Amazônia que há 38 anos marca gerações. O Arrastão do Arraial do Pavulagem ocorrerá em alguns domingos de junho e julho, com atrações que prometem animar o público. Um dos destaques são os "Pernaltinhas" — crianças que se divertem sobre pernas de pau enquanto acompanham o Boi Pavulagem durante os cortejos.

Nos dias 15, 22 e 29 de junho e 6 de julho, mais de 1.200 participantes desfilarão pelo Batalhão da Estrela nas modalidades de Perna-de-Pau, Banjo, Percussão, Dança e Vivências Culturais Infantis. Cerca de 400 pessoas, que participaram das oficinas em maio, estrearão no evento este ano.

VEJA MAIS

Famílias e tradição

Entre os estreantes está Estela, de 6 anos, incentivada pela irmã Maria Flor, de 8. Leda Anjos, mãe das duas, conta como a tradição de acompanhar o cortejo passa de geração em geração:

— Maria Flor foi convidada por uma tia, que sempre quis ser pernalta. Este é seu terceiro ano. Já a Estelinha, no ano passado, participou como "cavalinho" na vivência infantil. Agora, animada pela irmã, estreará como pernaltinha.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Leda destacou outro aspecto importante do evento: a inclusão.

— Foi lindo ver todos acolherem a Estelinha, que tem síndrome de Down (trissomia 21) e, na época, só tinha 5 anos. Incentivaram-na a ser pernaltinha, e esta será sua primeira vez na ala.

Pernaltinhas

Magia e renovação

Para a veterana Helena Berbário, brincante de dança, o evento é uma chance de reviver a magia e compartilhar conhecimento:

— É emocionante ver novos brincantes descobrindo tudo. O brilho no olhar deles é o mesmo que tivemos ao começar. Todo ano é uma experiência nova — e cada vez melhor.

Ronaldo Silva, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, ressalta a importância dos ensaios:

— É quando o cortejo ganha vida. Sentimos o compasso coletivo e a energia do Batalhão se formando.

Programação especial

Os ensaios vão até 11 de junho, no Boulevard da Gastronomia, mas duas datas prometem aquecer a expectativa:

5 de junho: "Projeto Oralidades" — Roda de conversa sobre saberes ancestrais com música.

12 de junho: Cortejo fluvial com os Mastros de São João pelas águas da cidade, seguido por ensaio geral do Batalhão da Estrela e roda de boi com a banda Arraial do Pavulagem.