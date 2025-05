Ronaldo Silva, do Arraial do Pavulagem, tem remix de música incluída em game 'eFootball'

O cantor, compositor e fundador do Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva, acaba de alcançar um feito inusitado e inédito em sua carreira. Um remix de sua música "Rodopiado", gravada originalmente no disco "Via Norte", de 1987, está na trilha sonora oficial do jogo eFootball, desenvolvido pela empresa Konami, uma das franquias mais populares do mundo dos games.

Para o compositor, ter seu trabalho reconhecido em grande escala, traz o sentimento de felicidade. "Eu sempre digo que eu não tenho um trabalho individual, eu tenho uma luta coletiva. Eu fico feliz porque, pelo menos nesse caso, a internet ajudou muito a divulgar o trabalho de compositores que não tocam nas rádios, e essa é a realidade da maioria dos compositores brasileiros. Estou sentindo a mesma alegria de quando Sofi Tukker gravou, da mesma maneira quando Nazaré Pereira gravou as minhas primeiras música, fiquei achando que outras pessoas poderiam conhecer as canções. E isso aconteceu", relembra.

VEJA MAIS

A carreira internacional da música começou quando as artistas Mari Merenda e Sophia Ardessore publicaram no TikTok um vídeo cantando uma versão de “Rodopiado”, utilizando um trecho da gravação feita pela cantora Patrícia Bastos. A performance chamou a atenção da dupla norte-americana Sofi Tukker, que remixou o trecho e lançou a faixa “Veneno”, com batida eletrônica com base de carimbó, que viralizou nas redes e chegou a mais de 12 milhões de visualizações.

Confira vídeo do game

Com o sucesso da faixa, a dupla Sofi Tukker, representada pela editora Third Side Music, procurou Ronaldo Silva para firmar um acordo de representação autoral. Os contratos foram formalizados e, desde fevereiro de 2024, os repasses de direitos autorais começaram a ser realizados.

Além de estar no jogo eFootball, a música “Veneno” também foi escolhida para integrar a trilha de um teaser da LTA North (League of Legends Championship of The Americas – Conferência Norte), a nova liga pan-americana de esports da Riot Games. O teaser pode ser assistido aqui. A faixa ainda foi selecionada para ambientar os quiosques interativos instalados em aeroportos, shoppings e outros espaços de grande circulação.

Na época da viralização, Ronaldo Silva expressou sua emoção com a repercussão: “A música brasileira sempre foi e sempre vai ser universal. É bem legal isso, é um marco mesmo. Feliz por sentir no meu coração essa alegria da gente, através da tecnologia, se aproximar. Obrigado por tudo!”, disse.

Trilha de filme com Nicolas Cage

Essa não foi a primeira vez que uma composição de Ronaldo Silva ganhou projeção internacional. Em 2019, a música “Cachoeira Prateada”, também de sua autoria, integrou a trilha sonora do filme “Instinto Predador”, estrelado por Nicolas Cage. A faixa aparece em momentos decisivos do longa e foi executada pela banda Arraial do Pavulagem.