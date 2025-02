Ronaldo Silva celebra aniversário de 67 anos com show e exibição de documentário

Nesta sexta-feira (07), Ronaldo Silva comemora sua idade nova ao lado dos amigos e do público na Casa do Gilson. Além de celebrar o seu aniversário, o artista aproveita a festa para lançar o seu quinto álbum solo, "O Tambor Ilumina” e o documentário sobre a sua trajetória, que recebe o mesmo título.

O filme será exibido às 21h e contará com a presença do diretor Felipe Cortez.

Para essa comemoração estarão presentes diversos parceiros, como R. Soares, Renato Rosas, Paulo Moura, Tiago Amaral, Luis Girard, Márcio Macedo, Mestre Curica, Adamor do Bandolim, Rafael Veredas, Paulo Moreno, Ima Vieira, Renato Torres, Vitória Braun, Ricardo Dias, Iris da Selva, Vetinho, João Sunymar e Eduardo Dias.

Além disso, os amigos Allan Carvalho (Violão e Voz), Davi Amorim (Guitarra e Arranjos), Manassés Malcher (Trombone e Arranjos), Márcio Jardim (Percussão) e Jonatas Gouveia (Contrabaixo), vão acompanhar o aniversariante na apresentação.

Ronaldo Silva é co-fundador do Arraial do Pavulagem, que é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Integrante do grupo Arraial do Pavulagem há mais de 37 anos, ele tem uma trajetória extensa na música, com cinco discos solo: Via Norte (1987), Faróis (1998), Balaio Sonoro (2013), M’Barayó (2021) e agora "O Tambor Ilumina" (2024).

O disco "O Tambor Ilumina" surgiu durante a gravação de documentário sobre o próprio Ronaldo Silva. “Estávamos regravando algumas músicas antigas para um EP, como Tambor de Couro, Baila de Havana, Voar Voei e Vaqueiro do Lavrado. Mas, durante as filmagens, compus novas canções, entre elas a que considero a principal do disco, Mãe Jove, uma homenagem à minha mãe, pois o coração dela foi o primeiro tambor que ouvi na vida”, diz.

Com direção musical de Allan Carvalho, O Tambor Ilumina traz 10 faixas, sendo nove músicas e uma vinheta criada para o filme, que será lançado em novembro. “Desde a produção do disco anterior, M’Barayó, reconectei-me com Ronaldo e juntos encontramos as melodias sugeridas por cada texto. Estamos muito satisfeitos com o resultado”, afirma o diretor.

No documentário, que foi gravado durante a pandemia da Covid-19, ocorrida em 2020 e 2021, são revelados muitos aspectos de como se entrelaçam a vida e a obra de Ronaldo, muito conhecido por integrar o Instituto Arraial do Pavulagem, mas que também possui toda uma obra particular e rica em traduzir imagens da realidade e do imaginário dessa região.

Além de ser um momento de celebração, o evento ainda será uma forma de arrecadar valores para ajudar nas despesas, por conta disso está ocorrendo uma coleta virtual. Quem quiser colaborar, segue o zap 91-98913-9359 (Ronaldo Silva).

Agende-se

Data: hoje, 07

Hora: a partir de 20h

Local: Casa do Gilson - Trav. Padre Eutíquio, 3172, bairro da Condor, Belém-PA