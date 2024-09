VÍDEO: “É uma conquista nossa, de Belém”, diz Ronaldo Silva sobre reconhecimento do Pavulagem

Os fundadores do Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva e Júnior Soares, comemoraram o reconhecimento da manifestação folclórica como patrimônio cultural do Brasil. “Estamos em festa, super felizes com mais esse reconhecimento”, disse Ronaldo Silva em depoimento ao O Liberal.

VEJA MAIS

“Eu acho que todos nós conseguimos sentir no coração essa alegria de sermos reconhecidos nacionalmente. O Arraial merece, nós merecemos isso, e é uma oportunidade de compartilhar essa conquista com cada um de vocês que está em casa, com cada cidadão da cidade. É uma conquista nossa, de Belém, da floresta”, comentou Ronaldo.

O Arraial do Pavulagem foi reconhecido nesta quarta-feira (4), por meio da Lei 4284/2019, como Patrimônio Cultural Nacional pelo presidente Lula. “Acredito que temos muitos grupos que trabalham com cultura popular, e que, a partir do exemplo do Arraial, podem perceber que fazemos algo grandioso, que é a cultura na Amazônia. Precisamos persistir, porque essas ações repercutem no Brasil e além de nossas fronteiras. O reconhecimento do Arraial do Pavulagem também abarca outras comunidades que militam e trabalham no dia a dia para fortalecer a cultura da nossa Amazônia. Por isso, esse reconhecimento chega em boa hora”, afirmou Júnior Soares.

Veja:

Há 37 anos, o cortejo percorre o centro histórico de Belém, capital paraense, durante os finais de semana de junho e início de julho, em uma grande celebração popular. Além disso, o Arraial do Pavulagem também sai às ruas em outubro, durante as festividades do Círio de Nazaré, no tradicional Arrastão do Círio.