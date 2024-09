Lula sanciona lei que reconhece Arraial do Pavulagem como Patrimônio Cultural Nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconehceu o Arraial do Pavulagem como Patrimônio Cultural Nacional. A sanção da Lei 4284/2019 foi assinada nesta quarta-feira (04), no Palácio do Planalto. Na cerimônia, estiveram presentes o ministro das Cidades, Jader Filho, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

A manifestação folclórica popular é um folguedo junino, que tem como centro o Boi Pavulagem, o boizinho azul, como é popularmente conhecido. Há 37 anos, o cortejo sai pelo centro histórico de Belém, capital paraense, todos os finais de semana de junho, em um grande cortejo popular que canta e dança ao som de tambores e toadas autorais. O Arraial do Pavulagem também sai às ruas em outubro durante as comemorações do Círio de Nazaré.

O Projeto de Lei teve origem na Câmara dos Deputados, proposto pelo deputado paraense Cássio Andrade. No Senado, a relatoria foi do senador Zequinha Marinho e o projeto foi aprovado no último dia 9 de julho.

Em conjunto, também houve a assinatura da PL 2610/2023, que reconhece o Festival de Parintins e bois Garantido e Caprichoso como manifestação da Cultura Brasileira.

O Pavulagem

Movimento Artístico Cultural de Belém, desde 2019 tornou-se Patrimônio Cultural do Estado. O grupo iniciou suas atividades em 1986 e, desde então, dedica-se à pesquisa, produção e valorização da cultura popular da Amazônia, suas linguagens, ritmos, danças e manifestações dos povos tradicionais.

Fundado pelos músicos Ronaldo Silva e Júnior Soares, tem como um dos principais adereços dos brincantes o chapéu de palha com fitas coloridas. A trajetória do grupo é composta por mais de três décadas de dedicação à pesquisa, produção e valorização da cultura popular de raiz feita na Amazônia.