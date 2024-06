Viviane Batidão fala sobre transformar tradições culturais do Pará em looks de shows de São João

Viviane Batidão decidiu inovar em suas apresentações na Quadra Junina pelos interiores do estado: invés de usar os habituais figurinos inspirados em quadrilhas juninas ou em referências nordestinas, como Maria Bonita, a cantora de tecnomelody escolheu destacar as tradições culturais do Pará. Os looks, compartilhados minutos antes de cada show nas redes sociais, estão fazendo sucesso e criando expectativa nos fãs. O último a ser divulgado por Viviane em São Caetano de Odivelas, no nordeste paraense, onde Batidão usou um figurino inspirado nos foliões que desfilam mascarados de bois, pierrôs e cabeçudos, em meio a muita cor e música. Assista ao vídeo:

“Esse ano eu quis fazer algo diferente do que faço há 17 anos cantando nessa época. Sempre vinha de quadrilha, roupa de miss, ou com referências do Nordeste. Esse ano eu quis mais ainda valorizar a nossa cultura junina”, afirmou a cantora em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

A cantora incorporou a figura do uirapuru, um pássaro endêmico da Amazônia, em seu look. O figurino escolhido faz parte da tradição dos pássaros juninos, que envolve encenações teatrais que contam histórias folclóricas diversas (Alle Peixoto)

As manifestações culturais, como o Arraial do Pavulagem e os Pássaros Juninos, que também ocorrem no mês de junho, foram usados como referências para Viviane construir mais duas vestimentas, apresentadas em shows anteriores deste mês. Na última sexta-feira, 14, na Cidade de Benevides, ela escolheu incorporar a figura do uirapuru, um pássaro endêmico da Amazônia, em seu look. O figurino escolhido faz parte da tradição dos pássaros juninos, que envolve encenações teatrais que contam histórias folclóricas diversas, com os pássaros como personagens principais.

Em outro figurino, a cantora homenageou o tradicional grupo musical de Belém que promove cortejos de rua, celebrando a arte paraense com instrumentos musicais, usando as principais cores do Batalhão da Estrela. Idealizados por Viviane, foram executados em colaboração com a marca Babildri, formada pelos designers Luiz Cordeiro e Bruno Sacramento.

“Sim, os looks juninos foram ideias minhas, justamente por essa valorização cultural nossa. Eu entrei em contato com a equipe, que é uma marca maravilhosa, super regional, que consegue sempre valorizar a nossa identidade, da nossa cultura”, compartilhou a cantora.

A artista ainda tinha a intenção de homenagear à festa do Sairé, em Santarém, ou da Marujada, em Bragança, mas por não ocorrem no mês de junho, Viviane decidiu adiar a proposta. "Poxa, vão ficar somente esses três. Eu queria que pudesse ter mais”, lamentou.

Em outro figurino, a cantora homenageou o tradicional grupo musical de Belém que promove cortejos de rua, celebrando a arte paraense com instrumentos musicais, usando as principais cores do Batalhão da Estrela. (Alle Peixoto)

Viviane destacou a importância de valorizar a cultura junina local e a sua proposta por trás das roupas, que visa despertar um olhar mais curioso e carinho do paraense para a cultura local. "A cultura junina no país é linda, principalmente no Nordeste, ela veio muito do Nordeste de fato, que é lindíssima. Lá o povo tem uma cultura de se valorizar, tem os grandes arraiais lindíssimos e aqui nós temos a nossa cultura que de certo ponto não é tão vista e precisa ser vista, precisa ser valorizada”, enfatizou.

Sobre a repercussão que os figurinos têm ganhado na internet, Viviane Batidão afirmou estar satisfeita com a recepção dos fãs. "Estou muito feliz porque o público amou a ideia, eu até me surpreendi porque eles gostaram muito, eles entenderam perfeitamente o conceito do que a gente quis. Eu peguei o conceito desta arte e levei para um figurino de cima do palco, onde eu pudesse representá-los e também me representar como artista”, explicou a artista.

Batidão destacou a importância dos figurinos em suas apresentações. Segundo a cantora, os trajes são fundamentais para os shows, refletindo a identidade única do movimento Tecnomelody, que tem suas raízes no Brega. “A gente gosta de looks de fato extravagantes, a gente gosta de brilho, a gente gosta de sensualidade, a gente tem uma identidade muito nossa na hora de montar os figurinos”, acrescentou.

A cantora revelou que alguns figurinos são escolhidos pelo conforto, enquanto outros têm um propósito específico e carregam uma mensagem a ser transmitida no palco. "Na verdade, acho que todos os figurinos passam alguma mensagem, mas uns são mais específicos e outros nem tanto", afirmou.

Viviane comentou sobre a dificuldade em escolher um figurino favorito. "Eu não tenho um look predileto, é muito difícil essa pergunta. Porque eu amei simplesmente todos, eles ficaram incríveis do jeitinho que eu queria e todos falam de algo, tem uma importância, tem a sua beleza difícil”, finalizou.