Viviane Batidão homenageia as riquezas da Amazônia em figurinos do estilista Alessandro Nascimento

Viviane Batidão chamou atenção e foi elogiada pela criatividade e beleza mostradas em suas fantasias pensadas para o Carnaval deste ano. Em figurinos que reverenciam a Amazônia e suas riquezas, a cantora de tecnobrega compartilhou com os seguidores nos últimos dias os cinco trajes assinados pelo estilista Alessandro Nascimento, que retratam a biodiversidade da região Norte.

"Ela [Viviane] nos propôs criar um tema sobre a Amazônia, suas riquezas, belezas, cultura. Tem a questão do folclore também. A gente abriu um leque de imaginações, e cada figurino tem sua representatividade e ele deixa subentendido cada questão", explica Alessandro.

Cada figurino da cantora foi utilizado em shows realizados durante o fim de semana e a última terça-feira de Carnaval (13). No primeiro, bastante elogiado nas redes sociais, criado para a apresentação de Viviane em Cametá, nordeste paraense, foram retratadas as riquezas e lutas da Amazônia em tons de verde e um adereço coberto de plantas. "Se trata sobre a Amazônia em si, a floresta amazônica, as suas árvores, a sua flora, a fauna, então toda a riqueza amazônica", diz o estilista.

Para o show de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, a cantora exibiu o segundo figurino que chama atenção para o desmatamento e seus prejuízos ao planeta. Nas roupas na cor preta, Viviane pede aos seguidores que plantem árvores e façam sua parte, sem destruir a floresta e a rica fauna e flora que a habitam. No adereço repleto de folhas secas e também uma borboleta no centro, os seguidores notaram que a peça também faz referência à Matinta Pereira, personagem do folclore Nortista.

Viviane no ensaio com a peça criada por Alessandro (Foto: Reprodução / Instagram @vivianebatidaoficial)

Alessandro conta que todo o processo, desde a etapa inicial aos trajes prontos, durou aproximadamente um mês. Explorando a criatividade, os figurinos foram ornamentados de uma forma que instigassem o público com as várias interpretações que eles pudessem ter a respeito da roupa.

Terceira roupa usada por Viviane e apresentada no show de São Miguel do Guamá (Foto: Reprodução / Instagram @vivianebatidaoficial)

"O terceiro look representa o elemento fogo, então a gente pensou nesse elemento, na questão das queimadas da Amazônia que são muito altas. Tem essa questão também, que as pessoas imaginaram que fosse o Curupira, que é o protetor da Amazônia. Exatamente nisso que a gente foi criando, usando um tema em si e esse tema tem várias subquestões", explica.

No show de Vigia, nordeste do Pará, Viviane exaltou a água, fonte da vida, o encanto e beleza da Amazônia e suas lendas. Inspirada na lenda da Iara, uma sereia, que mora em um rio, a cantora de tecnomelody usou seu quarto figurino em tons de verde e recebeu vários comentários dos internautas pela criatividade.

Como Iara, a cantora posou no rio e reverenciou uma das lendas mais conhecidas da Amazônia (Foto: Reprodução / Instagram @vivianebatidaoficial)

Finalizando as criações do Carnaval, na última terça-feira (13), a cantora de Santa Izabel quis retratar uma população vivendo na Amazônia de forma alegre, cercado de muitas cores, leveza e beleza. A roupa foi pensada visando o renascimento e o florescer da mata. "Representa a alegria e liberdade de um povo feliz, sem preconceitos", ressalta o estilista.

Último traje do Carnaval traz alegria e leveza em suas cores (Foto: Reprodução / Instagram @vivianebatidaoficial)

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)