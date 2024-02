Carnaval 2024: Viviane Batidão usa fantasias inspiradas em lendas do Pará

A cantora de tecnomelody Viviane Batidão está chamando atenção na internet ao trazer para as suas apresentações figurinos carnavalescos uma homenagem à Amazônia. Desde o último sábado (10), a artista tem compartilhado diariamente com os seus seguidores os looks temáticos inspirados na riqueza, no folclore e na biodiversidade da região. Os trajes são usados durante os shows da artista nos interiores do Pará. Na mais recente, Viviane transformou-se na Iara, a Mãe d'Água. Usando roupas claras misturadas ao furta-cor, a santa isabelense incorporou a sereia que vive no rio Amazonas. Confira:

VEJA MAIS

Viviane também já incorporou uma protetora da floresta, usando as cores vermelhas e referências à chama do fogo. O terceiro figurino da cantora faz menção à figura do Curupira. “Amazônia precisa da sua gente, somos povos da floresta , os verdadeiros defensores somos nós”, escreveu a artista no dia que se apresentou em São Miguel do Guamá.

Outros looks desenhados pelo estilista Alessandro Nascimento também fizeram referência a Matinta Perera e a Boina, a cobra-grande. “Sou nossa riqueza , nossa casa, a floresta Amazônica, onde temos o privilégio de desbravar e desfrutar de suas maravilhas”, descreveu a cantora.

Confira os figurinos: