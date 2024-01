Aniversário de Belém terá programação cultural especial gratuita

Belém comemora seus 408 anos nesta sexta-feira (12). Por isso, a cidade ganha vida com uma programação cultural diversificada, com muita música, dança e arte que celebram também a rica herança cultural local. A programação será extensa com muitas atrações em diferentes locais da capital, além de ser totalmente gratuita. Uma celebração que une passado e presente, refletindo o espírito acolhedor e vibrante que faz de Belém um lugar único.

O cronograma cultural começa com a gratuidade nos museus de Belém. Nos dias 12, 13 e 14 museus e memoriais do estado estarão com entrada gratuita para visitação do público. Entre os participantes estão: Museu de Arte Sacra (na Igreja de Santo Alexandre); Museu do Círio; Museu do Encontro (no Forte do Presépio); Museu do Estado do Pará (MEP); Museu da Imagem e do Som (MIS - no Centro Cultural Palacete Faciola, Centro Cultural Casa das Onze Janelas, Museu de Gemas do Pará (no Espaço São José Liberto), Museu Amazônico da Navegação (no Mangal das Garças), Parque Cemitério Soledade e o Museu do Marajó, no município de Cachoeira do Arari.

O MABE, é novidade na capital, por isso, exposições especiais foram organizadas para relembrar a história da cidade e celebrar a cultura local. Ao todo serão nove salas com pinturas, fotografias, esculturas e outras obras que relembram a história da capital, nomes que marcaram a política de Belém, além de obras do acervo do espaço artístico. Sala Antonieta Santos Feio - “Belém no Acervo MABE”; Sala Theodoro Braga - “Arte na Obra”; Sala Domênico, Sala De Angelis e o Salão Dourado; Salas Armando Balloni, Ruy Meira, Carmen Souza e Waldemar da Costa. A reabertura será às 18 horas.

O dia 12 de janeiro também vai ser comemorado com muita música paraense. Em grande estilo, o super show da cantora Viviane Batidão e do Crocodilo promete movimentar a cidade. O espetáculo começa às 21h, na Praça do Relógio, no bairro da Campina, em Belém. A programação será totalmente gratuita.

A cantora Fafá de Belém também fará sua homenagem à capital paraense. Junto com Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e artistas convidados, a cantora apresenta o concerto "A Sinfonia dos Dois Mundos", de Dom Helder Câmara e Pierre Kaelin, no Theatro da Paz. O evento terá entrada franca e a distribuição de ingressos começa a partir das 9h desta sexta-feira (12), na bilheteria do Theatro da Paz.

No domingo (14), ainda em alusão ao aniversário da cidade, o professor e historiador Michel Pinho fará uma edição especial da sua aula aberta. Neste domingo ele percorre as ruas do bairro da Cidade Velha contando sobre a fundação da capital paraense, passando pelos locais que marcam a sua construção. A aula será gratuita e terá concentração a partir das 7h45, no Forte do Castelo, na Cidade Velha.

Com o tema "Subversões: a Belém que cresce em mim”, na experiência proposta pelo Sesc, o público poderá utilizar um protótipo de câmera fotográfica de brinquedo, que estimulará vivências sensoriais e produção de imagens mentais. Acontecerá no próximo domingo (14), nas instalações do Sesc - Centro histórico de Belém, na Avenida Boulevard Castilhos França.