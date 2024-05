Ex-Miss Brasil Natalya Anderle avisa que está bem após quatro dias de desaparecimento no RS

A modelo Natalya Anderle, de 37 anos, Miss Brasil 2008, informou que está bem, após ficar quatro dias desaparecida após as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Natalya enviou mensagem para o amigo Evandro Hazzy, diretor do Miss Grand Brasil, para comunicar que estava bem.

Natalya Anderle conseguiu sinal de telefone na manhã deste sábado (4/05). Ela só tomou conhecimento da comoção pelo seu desaparecimento hoje. Ela então enviou áudio a Evandro Hazzy pedindo para transmitir aos amigos e fãs que está "bem e segura". A informação foi divulgada pelo portal UOL.

"É só pra avisar que eu tô bem, entendeu? Tá tudo bem, graças a Deus. Se puder fazer esse favor pra mim, eu não tenho o contato de emissoras e sites e vou ficar sem sinal. É só o favor que te peço. Todos estão seguros e bem fora de área de risco. Apenas sem energia e telefone", mandou em mensagem Natalya Anderle.

Natalya publicou uma selfie e uma mensagem nos stories do Instagram. "Estamos bem e seguros em casa e com a família. Estamos sem energia e sem sinal de telefone no momento. Enviando orações a todos os afetados", declarou. Os stories foram compartilhados com Splash por Hazzy.

Natalya Anderle está esperando um bebê de sete meses. Ela viajou dos Estados Unidos para Roca Sales, no Rio Grande do Sul, para visitar os familiares. A ideia era ter o filho na sua cidade natal. "Desde essas chuvas o marido tem se comunicado com eles e há três dias atrás foi a última vez que ele conseguiu contato com ela", contou Bruna Felisberto, Miss RS 2009 e amiga de Natalya, para Splash.

A Prefeitura de Roca Sales e a Defesa Civil informaram que estão com dificulade de identificar as vítimas das fortes chuvas. Eles solicitaram apoio das pessoas com doações de roupas e alimentos.