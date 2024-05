Veja como e o que doar aos atingidos pelas inundações no RS

O Rio Grande do Sul vive sua pior catástrofe climática da história recente . De acordo com a Defesa Civil, cerca de 265 dos 497 municípios gaúchos — ou seja, 53% deles — foram afetados pelas fortes chuvas que se estenderam desde o início da semana. Até a noite desta sexta-feira (03/05), 41 mortes foram confirmadas, 68 pessoas estão desaparecidas, mais de 8 mil pessoas estão em abrigos, 24 mil estão desalojadas e, ao todo, 351 mil pessoas foram afetadas pelo temporal.

Com casas inundadas, estradas bloqueadas e comunidades inteiras isoladas, é importante implantar medidas para reduzir o sofrimento das famílias afetadas por esta situação de calamidade. Veja algumas maneiras de contribuir para a reconstrução da vida das vítimas das inundações no Estado:

Como ajudar as vítimas das inundações no Rio Grande do Sul?

Atualmente, há uma necessidade urgente de doações de itens específicos, incluindo colchões, roupas de cama e banho higienizadas, bem como cobertores higienizados. Além desses itens de emergência, a Defesa Civil destaca a importância de doações de kits de higiene pessoal, agasalhos, roupas íntimas, móveis e eletrodomésticos. Para os animais de estimação, como cães e gatos, podem ser recebidos casinha para os animais, cama, coleira, guia, gradil e ração.

Os locais que recebem doações podem ser acessados no site da prefeitura. As doações serão encaminhadas ao depósito da Defesa Civil Municipal, na rua La Plata, 693, que funciona 24 horas. A distribuição dos donativos será realizada pela instituição.

Pix para o governo do RS

Diante da situação de calamidade pública, o governo do Estado reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul. Foi restabelecida a chave Pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38), a mesma utilizada no ano passado. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades. Atenção: quando realizar a operação, confirme que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

Campanha solidária da Ajuris

A Ajuris criou uma conta bancária exclusiva para receber doações. Todo o valor arrecadado será utilizado na aquisição de materiais, alimentos e roupas, de acordo com as necessidades apontadas pelas autoridades que gerenciam as crises nos municípios. As doações podem ser feitas pela chave pix (aleatória): de54af32-c5c3-48fe-b2ae-378b2559648e.

Federasul

A Federasul, juntamente com suas 194 entidades afiliadas, lançou a Campanha Solidária para arrecadar fundos e realizar a compra de itens fundamentais para as famílias. As doações podem ser feitas por PIX: sosrs@federasul.com.br ou por meio de depósito em conta da Federasul aberta exclusivamente para a campanha no Sicredi nº 0116 01229-5.

Rede de Bancos de Alimentos do RS e Bancos Sociais

Para ajudar, não é preciso sair de casa. Basta contribuir via pix, depósito bancário ou via site oficial Doe Alimentos, da Rede de Bancos de Alimentos do RS.

Site: www.doealimentos.com.br

PIX: CNPJ - 04.580.781/0001-91

Conta corrente: Banco Santander

Agência: 1001

Conta: 13.000.284-4

Grêmio

O Grêmio estabeleceu quatro pontos para receber doações destinadas às famílias atingidas pela chuva. O clube prioriza a arrecadação de roupas, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza e higiene pessoal. Confira os pontos

Arena: no portão 6, de segunda-feira à sábado, das 9h às 18h

CT Cristal: na Avenida Diário de Notícias, 915, em frente ao Barra Shopping, todos os dias, das 9h às 18h

Estádio Olímpico: Largo Patrono Fernando Kroeff, número 1, todos os dias, das 9h às 18h

CFT Hélio Dourado: Estrada Municipal do Conde, 8500, bairro Sans Souci, em Eldorado do Sul. Aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Sport Club Internacional

O Internacional convocou a torcida colorada para levar donativos a partir desta quinta-feira (2) até o dia 11, das 8h às 18h. O ponto de arrecadação será no Portão 1 do Gigantinho. Serão arrecadados alimentos, itens de higiene pessoal e de limpeza e roupas. A iniciativa ocorre em parceria com o Banco de Alimentos.

Departamento de Ação Social da Super Raça Gremista

O Departamento de Ação Social da Super Raça Gremista recebe doações no endereço: Av. Industrial, 330, bairro Colonial em Sapucaia do Sul. São arrecadados: roupas, alimentos, calçados, fraldas e material de higiene e limpeza. Contato pelo Whatsapp: (51) 99755-8157.

Polícia Rodoviária Federal

Doações podem ser entregues em qualquer unidade da PRF no RS. Neste momento, a prioridade é por agasalhos, roupas de cama, cestas básicas e kits de higiene e limpeza.

Sesc/Senac

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Sindicatos filiados estão mobilizados como pontos de coleta de doações para as pessoas atingidas. Serão recebidos os itens sinalizados pelas unidades da Defesa Civil como essenciais no município em que a doação está sendo feita.

Onde: Unidades do Sesc e do Senac e sindicatos, cujos endereços podem ser consultados no site

PIX: mesabrasil@sesc-rs.com.br

Depósito/transferência: Banco do Brasil, agência 3418-5, conta corrente 6461-0, CNPJ 03.575.238-0001/33, em nome de Sesc Mesa Brasil 2020.

Cufa Rio Grande do Sul

A Central Única das Favelas (Cufa) do Rio Grande do Sul está promovendo ação de arrecadação em diversas cidades do Estado atingidas por cheias ou com estragos pela chuva intensa. Confira contatos para encaminhamento de doações em cada um dos municípios:

Esteio: Eduardo Cardoso - (51) 999383662

Montenegro: Rogério Santos - (51) 981844018

São Leopoldo: Pablo Dalavera - (51) 992388068

Alvorada: Rodrigo Borba - (51) 984445278

Sapucaia do Sul: Fábio Evangelista - (51) 999436779

Santa Maria: Abraão da Silva - (55) 992159096

Porto Alegre, Vale do Taquari ou outras regiões: Junior Torres - (55) 996592525

Legião da Boa Vontade

A Legião da Boa Vontade relançou a campanha LBV — SOS Calamidades, abrindo seus postos de arrecadação para receber doações de colchões e materiais de higiene e limpeza.

Locais de arrecadação:

Porto Alegre/RS: Av. São Paulo, 722, São Geraldo — Tel.: (51) 3325-7036

Glorinha/RS: RS 030, Km 19, parada 119, Guabiroba — Tel.: (51) 3487-2600

Pelotas/RS: Rua Bernardino dos Santos, 98, Areal — Tel.: (53) 3278-3897

Doações via pix solidário: e-mail: ajude@lbv.org.br