Opina Pix: Conheça o golpe do app que promete dinheiro com avaliações

O Opina Pix é um aplicativo que tem chamado a atenção de muitas pessoas online ao prometer ganhos financeiros fáceis, sem a necessidade de sair de casa. A proposta é que os usuários avaliem estabelecimentos registrados no Google e recebam uma compensação financeira por cada feedback. No entanto, para se tornarem membros do site e terem acesso ao aplicativo, os interessados supostamente precisam pagar uma taxa de assinatura, mas diversas vítimas relataram que não receberam qualquer contato ou o benefício, após o investimento. Veja informações sobre o Opina Pix e saiba como se proteger desse tipo de fraude online:

O que o aplicativo Opina Pix oferece?

O Opina Pix propõe o pagamento por avaliação feita em estabelecimentos cadastrados no Google. A ideia é que cada opinião gere uma comissão, acumulada ao longo do tempo para posterior saque. No entanto, para começar a utilizar o serviço, os usuários devem pagar uma taxa de R$ 97,90 para acessar a plataforma. A promessa é que, após o pagamento, eles receberão um link para baixar o aplicativo e começar a utilizar.

O Opina Pix é confiável? Paga aos usuários?

Relatos de reclamações na internet, incluindo sites como o Reclame Aqui, indicam que o Opina Pix não é confiável. Muitos usuários afirmam não receber a compensação pelas avaliações ou sequer chegar a essa fase do processo, já que não obtêm nenhuma comunicação após o pagamento da taxa de assinatura. Os depoimentos também mencionam a ausência de canais confiáveis para registrar queixas ou solicitar reembolso do valor investido.

Como o Opina Pix atrai vítimas?

As vítimas do Opina Pix são atraídas por vídeos publicados no YouTube em canais hackeados, cujos nomes ou conteúdos anteriores não têm relação com a proposta de ganhar dinheiro fácil. Alguns desses conteúdos, apesar de publicados em canais aparentemente aleatórios de diferentes seguimentos, ganham popularidade ao apresentarem supostas experiências convincentes com a plataforma. Os vídeos afirmam que o esquema não enriquecerá os usuários, sendo apenas uma fonte extra de renda, e ainda alertam sobre a presença de outros sites fraudulentos. Nos comentários, há diversos relatos positivos, elogiando a experiência com o Opina Pix. Contudo, ao analisar mais atentamente os perfis, é possível perceber que as interações são com usuários que possuem nomes que seguem um padrão de letras e números, indicando comportamento típico de bots.

Como se proteger do golpe Opina Pix?

Para evitar cair no golpe do Opina Pix, é crucial desconfiar de qualquer site ou aplicativo que prometa dinheiro fácil, especialmente se houver a exigência de pagamento para liberar o acesso. Além do prejuízo financeiro, esse tipo de cadastro pode comprometer dados bancários e informações pessoais. Outra medida importante é investigar a reputação da empresa no Reclame Aqui e avaliar os feedbacks de outros usuários.

É importante estar atento a erros ortográficos em materiais de divulgação e nos comentários de vídeos no YouTube. Avalie se os relatos parecem autênticos e busque informações em diversas fontes antes de se comprometer com qualquer serviço.