Cerca de 26 mil casos de fraude de energia foram registrados em 2023 na região nordeste do Pará

Durante o ano de 2023, a Equatorial Pará, em diversas ações de fiscalização e recuperação de energia, identificou 25.583 mil casos de furto de energia elétrica em toda a região Nordeste paraense. Mesmo assim, ainda teve uma redução de 1.712 casos em relação a 2022.

No município de Castanhal, o número chegou a 4.435 mil e inclui clientes residenciais e estabelecimentos comerciais.

A estimativa da concessionária é de que a energia desviada daria para abastecer até 20 mil casas pelo período de 01 ano.

De acordo com Thiago Cunha, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Energia, as fraudes podem causar danos elétricos aos equipamentos, interrupções e oscilações no sistema de distribuição de energia, sobrecarga na rede e muitos outros.

“Toda e qualquer tipo de fraude impacta negativamente no fornecimento de energia que chega até a casa do cliente, há uma perda de qualidade muito grande. Sem contar que na maioria dos casos os desvios são feitos por pessoas não habilitadas e sem o devido conhecimento”, pontua Thiago Cunha, gerente de Relacionamento com o Cliente.

As ligações clandestinas, “gatos” ou gambiarras, são termos popularmente conhecidos para uma prática perigosa, ilegal e que interfere diretamente no pleno fornecimento de energia elétrica. Tais intervenções na rede oferecem sérios riscos, como choques elétricos, incêndios, curtos-circuitos e acidentes fatais.

Atividade perigosa

O risco de acidente fatal em qualquer atividade envolvendo rede elétrica é altíssimo, principalmente quando não há conhecimento técnico e nem equipamentos de proteção individual ou coletivo. O perigo é ainda maior na execução de ligações clandestinas, dependendo da situação, se o desvio for feito diretamente no poste, nas redes de baixa e média tensão, a pessoa pode tomar choques, ter queimaduras e até morrer eletrocutado.

Crime

Furto de energia é crime previsto nos termos do Artigo 155 do Código Penal Brasileiro e a pena pode variar de 1 a 4 anos de reclusão. Como explica o delegado de Castanhal, Felipe Silva.

“O crime de furto de energia tem a mesma pena como qualquer outro furto que variar de 1 a 4 anos de reclusão. Mas infelizmente ainda acontece muito essa prática. Teve até uma morte no mês passado de uma pessoa que estava fazendo furto do poste da Equatorial quando recebeu uma descarga”, disse o delegado.

Como denunciar furto de energia

A população pode denunciar pelo disque denúncia da Polícia Civil 181 e também direto para a Equatorial Pará, ou no telefone 0800 091 0196, pelo site da empresa ou presencialmente nas agências de atendimento.