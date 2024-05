Especialistas em salvamento do Corpo de Bombeiros do Pará seguem em missão para o Rio Grande do Sul

Uma comitiva do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi enviada ao Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira (3), para levar ajuda civil-militar devido às fortes chuvas registradas no Estado. Essa foi a primeira equipe a ser enviada ao Rio Grande do Sul e contará com cinco militares especialistas do Grupamento de Busca e Salvamento. Eles atuaram, inicialmente, nas buscas em regiões isoladas, no salvamento de possíveis vítimas, conforme detalhado pelo chefe da equipe, Major Aluiz. Haverá outras saídas, sob a condução do coronel Jayme Benjó, comandante-geral do CBMPA.

Nesse primeiro momento, a equipe atuará em Porto Alegre e, depois, seguirão para os locais onde há mais vítimas desaparecidas. “Foram convocados militares especializados em busca e resgate, estruturas colapsadas, salvamento terrestre, resgate em área de selva, uma vez que a característica de agora são buscas em área isoladas, porque as chuvas ainda continuam torrenciais. Apesar de ser uma geografia diferente, temos aqui militares que participaram de formações fora do Estado. No caso, especialista em busca em águas rápidas, justamente, o que combina com essa geografia da área afetada”, disse o major Aluiz.

“Enquanto se necessário for, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará estará colaborando com o povo gaúcho. Já estamos dialogando o envio, num segundo momento, de novos homens, como também de animais treinados para o resgate e tudo aquilo que houver de demanda por parte do Rio Grande do Sul. O Estado do Pará está solidário com este momento de dificuldade, de dor, e presta sua solidariedade aos brasileiros do Rio Grande do Sul”, disse o governador Helder Barbalho.

Planejamento

O planejamento das autoridades é de que equipe do Estado fique no Rio Grande do Sul por uma semana, podendo ser ampliado, caso haja necessidade. “Após essa primeira semana, será reavaliado o cenário para ver se as equipes não apenas do CBMPA, mas dos outros Estados, continuam no local. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará se preocupa muito com a especialização na área operacional dos militares, para atender ao povo e outras instituições”, informou, ainda, o militar Aluiz.

“Primeiramente, estamos logados com a Ligabom (Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil) e nos deslocamos para Porto Alegre, para a frente de combate. De lá, vamos conversar com o gabinete de crise e deslocados para as áreas de maior gravidade, de pessoas desaparecidas e fazer o resgate daquelas (vítimas) que se encontram isoladas”, acrescentou o chefe da comitiva.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Pará, Jayme Benjó, destaca que a equipe enviada é composta por militares com cursos específicos voltados para a resposta a desastres, "Essa é uma iniciativa do próprio governo do Estado, embora já exista um protocolo em casos de desastres no país todo dos Corpos de Bombeiros do Brasil. Mas, por determinação do governador, estamos avançando já hoje, com toda a logística, para que possamos somar aos outros Corpos de Bombeiros neste momento em que o povo gaúcho passa por esse desastre sem precedentes", declarou. Já os cães treinados para resgate do CBMPA podem ser enviados ao sul, de acordo com a demanda do Estado.

Equipe

A equipe, que é composta pelo major Aluiz Rodrigues, sargentos Nelson Monteiro, Shanto Brito, Gabriel Oliveira e cabo Edson Barbosa, tem cursos em salvamento terrestre, busca e resgate em estruturas colapsadas, resgate em corredeiras, curso em atendimento pré-hospitalar, cursos em áreas fins e já possui experiência em ocorrências dessa natureza. Com relação à situação no território gaúcho, especialistas estimam que mais de 30 pessoas morreram, cerca de 60 estão desaparecidas e quase 15 mil pessoas estão desabrigadas e desalojadas desde o início das chuvas até esta sexta-feira (3).