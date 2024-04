Prefeito Dr. Daniel, de Ananindeua, pagou R$ 71,5 milhões a hospital dele

A Prefeitura de Ananindeua pagou R$ 71,5 milhões ao Hospital Santa Maria de Ananindeua, que pertence ou pertenceu ao prefeito do município, Daniel Barbosa Santos. Esses valores, atualizados, foram pagos entre 2021 e o dia 25 deste mês de abril. As informações constam do portal da Transparência e a atualização monetária foi feita com base no IPCA de janeiro deste ano.

O dinheiro foi repassado à prefeitura pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para pagamento do contrato que ela mantém com o hospital. Como Ananindeua possui “gestão plena” na área da saúde, é a Prefeitura, comandada pelo dono ou ex-dono do Santa Maria, quem recebe as informações sobre os serviços que o hospital diz ter realizado, e as envia ao Ministério da Saúde, para justificar os pagamentos.

Os R$ 71,5 milhões pagos ao Hospital Santa Maria de Ananindeua, desde 2021, dizem respeito a um contrato firmado com a prefeitura, em 2019. Na época, Daniel Santos era deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), além de sócio do Santa Maria. Não houve licitação para o contrato, mas apenas uma “chamada pública”, que é a maneira como, em geral, são contratadas as empresas de Saúde, para serviços à população.

Foi a época em que o Santa Maria deu um salto espetacular. Até então, funcionava em um prédio velho. Já em 2019, inaugurou um prédio espelhado de vários andares. Naquele ano, o contrato com a prefeitura rendeu ao hospital mais de R$ 22,779 milhões, em valores atualizados. Um ganho que alcançou, no ano passado, quase R$ 27 milhões - um aumento de 18,5%, já descontada a inflação.

O Santa Maria (CNPJ 17.454.167/0001-25) foi registrado na Junta Comercial do Pará (Jucepa) em janeiro de 2013, pouco depois da primeira eleição de Daniel, como vereador. A empresa possuía um capital social de apenas R$ 60 mil (cerca de R$ 108 mil hoje). No ano seguinte, 2014, tinha apenas 31 funcionários, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). As suas máquinas e equipamentos somavam apenas R$ 170 mil (R$ 287 mil hoje). E o seu lucro foi de pouco mais de R$ 940 mil atualizados.

Dois anos depois, em 2016, já possuía equipamentos valendo R$ 617 mil, em valores de hoje, e um lucro atualizado superior a R$ 1,8 milhão. Mas é o balanço contábil de 2019 que revela um salto extraordinário: mais de 13,4 milhões em equipamentos, em valores de hoje, e um lucro atualizado de quase R$ 18,6 milhões. Agora, o Santa Maria se prepara para inaugurar um prédio ainda maior, colado ao inaugurado em 2019.

Pagamentos da Prefeitura ao Hospital Santa Maria de Ananindeua, que pertence (ou pertenceu) ao prefeito:

ANO DE 2021

Valor da época:

R$ 14.543.136,51

Valos atualizado:

R$ 16.280.956,97

ANO DE 2022

Valor da época:

R$ 22.583.890,55

Valor atualizado:

R$ 23.873.859,79

ANO DE 2023

Valor da época:

R$ 26.718.403,17

Valor atualizado:

R$ 26.980.871,40

ANO DE 2024

Até 25/04: R$ 4.381.804,19

TOTAL

Valor da época:

R$ 68.227.234,42

Valor atualizado:

R$ 71.517.492,35