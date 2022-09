Dois suspeitos são presos por furto de energia em Castanhal

Duas pessoas foram presas, em flagrante, na tarde desta sexta-feira (23) por fraude nos medidores de energia, no município de Castanhal, nordeste paraense. As prisões foram resultado de uma operação da Polícia Civil do Pará.

De acordo com as investigações, os suspeitos eram responsáveis por desconfigurar os medidores digitais de energia. Com isso, os aparelhos acabavam gerando uma medição menor do que a quantidade de energia efet​​ivamente utilizada nos imóveis.

Ambos foram autuados em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde irão responder pelo crime de estelionato de energia elétrica.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. A pena pode chegar até oito anos de reclusão. A prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar interrupções nas localidades.

Como denunciar?

Denúncias sobre esse tipo de crime podem ser feitas por meio dos canais de atendimento da Equatorial Pará, como a Central de Atendimento pelo 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências. Além disso, a Polícia Civil dispõe do telefone 181 para também receber denúncias.