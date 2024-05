Comitiva do Corpo de Bombeiros do Pará é enviada ao Rio Grande do Sul por causa de chuvas

Uma comitiva do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) será enviada ao Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira (3), para levar ajuda civil-militar em razão das fortes chuvas registradas no Estado.

Essa será a primeira equipe a ser enviada ao Rio Grande do Sul e contará com cinco militares especialistas do Grupamento de Busca e Salvamento. Haverá outras saídas, sob a condução do coronel Jayme Benjó, comandante-geral do CBMPA.

“Enquanto se necessário for, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará estará colaborando com o povo gaúcho. Já estamos dialogando o envio num segundo momento, de novos homens, como também de animais treinados para o resgate e tudo aquilo que houver de demanda por parte do Rio Grande do Sul. O Estado do Pará está solidário com este momento de dificuldade, de dor, e presta sua solidariedade aos brasileiros do Rio Grande do Sul”, disse o governador Helder Barbalho.