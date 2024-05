'Pará Pet' inicia nova etapa para castração de cães e gatos em Belém nesta sexta (3)

Para promover a castração gratuita de animais, o Governo do Pará iniciou uma nova etapa do Programa "Pará Pet" nesta sexta-feira (3), na Praça da República, no centro de Belém. Desta vez, foram beneficiados cães e gatos já atendidos na ação de saúde animal realizada no dia 14 de março, em alusão ao Dia Nacional dos Animais. Na ocasião, houve cadastro, anamnese (avaliação de sintomas) e exames laboratoriais. Após esse primeiro atendimento, foram marcadas as cirurgias de castração.

Rejane Freitas, 50 anos, já estava na quarta tentativa de castrar seu cachorro, e encontrou no "Pará Pet" a oportunidade de realizar o procedimento. "Ontem me ligaram e disseram que o Billy estava apto para ser castrado. Eu dei um pulo de felicidade. Ele precisa desse procedimento para evitar certas doenças. Eu estava ansiosa por essa iniciativa do Governo. É importante, pois muitas famílias não têm condições de pagar", disse a tutora.

Mais de 300 cães e gatos serão castrados nesta etapa da ação, realizada pela Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac) e Fundação Pará Paz.

A ação do "Pará Pet" veio ao encontro da demanda de Rosilene Silva, 42 anos, tutora do Choquito, um Pinscher de 3 anos de idade. Para ela, a castração é importante para evitar doenças futuras. "Já faz um tempo que o Choquito precisava desse procedimento. Eu procurei um médico particular, mas é muito caro. Quando soube que o Governo estava castrando gratuitamente, corri atrás para não perder essa oportunidade", contou.

A castração é uma medida segura e eficaz de controle populacional de cães e gatos, e traz inúmeros benefícios para a saúde dos pets, aumentando sua expectativa de vida. Esse procedimento também reduz a agressividade, o risco de doenças, a superpopulação e o abandono dos animais nas ruas.

A tutora Ingrid Breláz, 19 anos, esperou o momento certo para castrar Nico, um Poodle de um ano de idade. "Essas questões para animais é tudo muito caro. Uma ação como essa ajuda muito a população. Não só melhora a saúde animal, mas também a saúde das pessoas", afirmou.

Meta

O titular da Seac, Igor Normando, destacou a importância das ações do Estado voltadas à saúde dos animais. "O 'Pará Pet' é pioneiro quando se fala em castração animal. É o maior programa de toda a região Norte do Brasil. A meta é realizar até 30 mil castrações por ano, alcançando todas as regiões do Pará e promovendo não apenas a saúde pública dos moradores e animais, mas também cidadania", explicou o secretário.

Desde o início do Programa Pará Pet, mais de 100 ações foram realizadas em todo o Estado. Cerca de 20 mil animais foram castrados, e 50 mil atendidos com vacinação antirrábica e atendimento veterinário. Novos cadastros para realização da castração serão feitos em breve.