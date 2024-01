Homem é preso em flagrante por furto de energia elétrica, em Itaituba

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na última terça-feira (2), investigado pelo crime de furto de energia elétrica. Policiais da delegacia de Itaituba, no sudoeste paraense, realizaram a autuação do suspeito após uma vítima relatar que as faturas da residência estariam ultrapassando o valor de R$ 6,5 mil.

Segundo a PC, a mulher vítima do suspeito procurou a unidade policial ainda no dia 27 de dezembro e registrou um boletim de ocorrência informando sobre o desvio de energia elétrica que estava ocorrendo na residência onde ela mora com a família. Após a denúncia, os agentes iniciaram as ações para identificar o furto ao redor da casa da vítima e constataram o crime. A fiação estava direcionada para a casa do investigado.

O suspeito foi autuado e recebeu voz de prisão no local. Ele foi encaminhado para a delegacia onde foram realizados os procedimentos cabíveis pelo crime. Ele está à disposição da justiça para os próximos procedimentos relacionados ao inquérito. A PC também acionou a concessionária de energia e os funcionários também foram ao local para remover a ligação clandestina.