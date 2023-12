Academia de grande porte é desmobilizada por suspeita de furto de energia elétrica, em Ananindeua

Na manhã desta quarta-feira (13), uma operação especial de combate ao furto de energia elétrica desmobilizou uma academia de grande porte, em Ananindeua. Segundo as investigações, o cliente suspeito pelo crime seria reincidente no crime de fraude do medidor e estava sendo monitorado pelos órgãos desde fevereiro deste ano.

A operação consistiu na retirada do medidor de energia elétrica do estabelecimento, feita pela Equatorial Pará, que foi encaminhado ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), onde houve a constatação de interferência no equipamento. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia no local. A suspeita é de que, nos últimos 6 meses, aproximadamente 22 mil kWH tenham escapado do registro no medidor do imóvel. A quantidade de quilowatt-hora fraudada corresponde ao consumo feito por 300 residências, em um período de 30 dias.

Os proprietários da academia não estavam no local quando a operação foi realizada. Um inquérito policial foi instaurado e os donos do estabelecimento serão intimados para prestar esclarecimentos pela suspeita de crime de furto de energia elétrica. A operação envolveu a Polícia Civil do Pará (PC-PA), em conjunto com o Departamento de Operações Especiais (DIOE), o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC) e a Equatorial Pará.

VEJA MAIS

Como denunciar furto de energia

A Equatorial Pará esclarece que furtar energia elétrica é crime passível de pena, que pode chegar a 8 anos de prisão. Além disso, a prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar falhas e interrupções no serviço.

Denúncias de furto de energia podem ser feitas pelo Disque Denúncia da Polícia Civil (181) e diretamente para a Equatorial Pará, via telefone (0800 091 0196), site ou presencialmente, nas agências de atendimento da empresa.