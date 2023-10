Madeireira é fechada pela terceira vez por furto de energia elétrica em Cachoeira do Piriá

Uma operação especial de combate ao furto de energia elétrica desmobilizou, na tarde de quarta-feira (11), uma madeireira que furtava energia elétrica, em Cachoeira do Piriá, nordeste do Estado. O responsável pelo empreendimento foi conduzido à delegacia. A operação envolveu agentes da Polícia Civil (PC), em parceria com o Departamento de Operações Especiais (DIOE), da Polícia Científica (PCEPA) e equipes da Equatorial Pará,

Segundo as investigações, a madeireira é reincidente no crime de furto de energia elétrica. No início do ano, em outra operação de combate às perdas, o empreendimento foi fechado, os equipamentos desmobilizados e os acusados presos em flagrante.

Os empresários praticavam as irregularidades por cerca de seis meses, segundo a PC. A fraude era feita por meio do transformador com potência de 75KVa ligado diretamente na rede de média tensão, à revelia da distribuidora. Ao todo 30.000MW/h foram desviados, o suficiente para abastecer três mil casas de baixa renda pelo período de seis meses.

“Quando chegamos ao local, vimos uma movimentação intensa nos fundos da madeireira, os criminosos tentaram esconder o transformador no mato, em meio aos galhos e a vegetação”, disse Devancir Pinto, líder da área de combate às perdas, Equatorial Pará.

VEJA MAIS

Como denunciar furto de energia

Furtar energia é crime passível de pena que pode chegar até 8 anos de prisão. A prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar interrupções.

A população pode denunciar pelo disque denúncia da Polícia Civil 181 e também direto para a Equatorial Pará, ou no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências de atendimento.