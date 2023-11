BRT Belém: 3 estações ficam sem energia após furto de fiação

As estações do BRT Mauriti, Bosque-Lomas e Tavares Bastos, em Belém, tiveram suas fiações elétricas furtadas na noite da última quarta-feira (29). Devido a isso, estão funcionando no modo manual.A informação foi divulgada no fim da noite da quarta, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Em comunicado oficial, a Semob informou que registrou Boletim de Ocorrência policial para abertura de inquérito para investigação de responsabilidades. "As providências já estão sendo tomadas para que o funcionamento da rede elétrica seja restabelecido nas estações", destaca a nota.