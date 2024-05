Brasil passa de 5 milhões de casos prováveis de dengue, com 2.800 mortes

Nesta segunda-feira (20), o Brasil ultrapassou a marca de 5 milhões de casos prováveis de dengue em 2024. A informação é do Painel de Monitoramento das Arboviroses, do Ministério da Saúde.

São 5.100.766 casos prováveis da doença causada pelo Aedes aegypti. A maioria dos casos prováveis (935.531) está na faixa etária de 20 a 29 anos. As mulheres respondem por 55% dos registros, enquanto os homens representam 45%.

Ao todo, foram registradas 2.827 mortes registradas por dengue no ano. Outras 2.712 estão em investigação.

Minas Gerais lidera

Minas Gerais é o estado com mais casos prováveis: 1.431.174. Em seguida, aparecem São Paulo (1.397.796), Paraná (535.433) e Santa Catarina (288.212).

O Ministério da Saúde fez o alerta sobre a disseminação da Febre do Oropouche. Até o dia 13 de março, segundo a pasta, o país contabilizava 5.102 casos da doença, número cinco vezes maior do que o registrado no ano passado (832).

Para o governo, o principal motivo por trás do aumento no número de casos é a descentralização da distribuição dos testes para diagnóstico. A Febre do Oropouche tem sintomas parecidos com os da dengue e da chikungunya.

Sintomas da Febre do Oropouche

Os pacientes normalmente sentem dores de cabeça, muscular e nas articulações, além de náuseas e diarreia. A maioria dos casos aconteceu no Amazonas (2.947) e em Rondônia (1.528).

Mas, outros 11 estados também registraram ocorrências da doença: Bahia, Acre, Espírito Santo, Pará, Rio, Piauí, Roraima, Santa Catarina, Amapá, Maranhão e Paraná.