Chuva no RS: Porto Alegre é afetada por cheia do Rio Guaíba; prefeitura evacua o centro da cidade

No Rio Grande do Sul (RS), a capital Porto Alegre foi atingida por cheia do Rio Guaíba. O estado passa por período de forte chuva e inundação. Nessa sexta-feira, 03, a prefeitura evacuou o centro da cidade após enchente. A prefeitura de Porto Alegre recomendou o fechamento de lojas e comércios do Centro Histórico e do 4º Distrito. Segundo o órgão, há possibilidade de rompimento do portão 12.

“Esta não é a primeira enchente, mas talvez a maior desde 1941. A cada momento temos que tomar novas decisões e hoje estamos fechando comércio do Centro e 4° Distrito. O Mercado Público já está fechado desde as 10h, assim como as unidades de saúde do Centro. Os portões estão sendo vistoriados, mas mesmo assim temos problemas de vazamento de água”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Conforme relatos, o nível do rio pode chegar a cinco metros e, a cada hora, as águas atingem oito centímetros a mais. No início da manhã, a Avenida Mauá foi tomada pela enchente. Outros pontos, como Praça Parobé, Largo Visconde do Cairú e Avenida Júlio de Castilhos também foram afetados.

Abrigos temporários estão abertos para receber a população. Até o momento, são três: Ginásio da Brigada Militar, Centro Social Padre Pedro Leonardi e Escola Estadual Custódio de Mello. De acordo com a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), na manhã dessa sexta-feira, 3, 448 pessoas estavam acolhidas. O Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete) está sendo preparado para receber outros desabrigados.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)