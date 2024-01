Ator Diogo Almeida, da TV Globo, será recitante em concerto com Fafá de Belém no Theatro da Paz

O ator Diogo Almeida, famoso por trabalhos em novelas da Globo, está presente em Belém e participará do espetáculo “A Sinfonia dos Dois Mundos”, um concerto criado a partir da obra de Dom Hélder Câmara e com a interpretação de Fafá de Belém e do tenor Atalla Ayan.

Diogo Almeida será o recitante do espetáculo e sua escolha para o papel foi feita pela própria Fafá de Belém, que viu no ator o perfil ideal para compor esta obra. O artista, que tem uma carreira extensa, já trabalhou com teatro, novela e cinema.

Quem é Diogo Almeida?

Formado por artes cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro, Diogo tem diploma de psicologia e também se considera autor. Sua paixão pela atuação começou desde os 11 anos, no teatro.

Suas participações mais populares ocorreram em novelas da Globo, tendo como destaque a mais recente “Amor Perfeito”, onde interpretou o personagem Orlando.

A sua primeira aparição em uma novela ocorreu em 2008, em Duas Caras. Na época, ele interpretou Rudolf, um líder estudantil que enfrentava a dona de uma universidade, interpretada por Susana Vieira. Posteriormente, ele também participou da novela Promessas de Amor (2009), na Record.

No cinema, o ator trabalhou no filme “A Frente Fria que a Chuva Traz” (2015), do aclamado diretor Neville d’Almeida. O longa está disponível na Netflix.

Em 2020 Diogo integrou o elenco da série Brasil imperial (2020), do Prime Video.

De volta a Belém

Esta não é a primeira vez que o ator visita a capital do Pará. Em outubro de 2023, Diogo foi convidado por Fafá de Belém para acompanhar as festividades do Círio de Nazaré. Na ocasião, celebridades como Dira Paes, Rafa Kalimann e Nani People também se reuniram na festa de Fafá durante o Círio.

Mas desta vez, Diogo Almeida retorna a Belém para realizar um trabalho inédito em sua carreira: a participação em um concerto com mais de 100 músicos da Orquestra Sinfônica de Belém. Animado e honrado com o convite de Fafá, o ator conta que está feliz por estar envolvido em um projeto tão importante.

“Estar no teatro já me deixa muito feliz, porque o teatro é vivo, é o aqui e agora, é a história com início meio e fim. Eu nunca participei de um concerto, mas além de ator eu também sou um comunicador, e gosto de cantar. Estar ali contando uma história tão importante para essa plateia só me dá mais energia, para dar o melhor que eu posso possa dar”, afirma o ator.

O artista também relata que seu objetivo no projeto é tocar as pessoas que estarão assistindo, através da forte mensagem do texto de Dom Hélder Câmara.

"Quero dar o melhor de mim para que essas pessoas entendam tudo o que está sendo dito ali. Que elas possam absorver e transmitir para as pessoas da sua família, para os seus amigos, e para começar a agir diferente em alguns aspectos, para a gente poder fazer a diferença nesse mundo”, salienta Diogo.

O espetáculo "Sinfonia dos Dois Mundos" ocorrerá nesta sexta-feira (12), no Theatro da Paz, em comemoração aos 408 anos de Belém. O evento será gratuito e os ingressos podem ser obtidos na bilheteria do Theatro, a partir das 9h da sexta-feira.