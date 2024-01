Belém 408 anos: Viviane Batidão e Crocodilo animam festa de aniversário de Belém na Praça do Relógio

A festa em comemoração aos 408 anos de Belém na Praça do Relógio contou com muita animação com os shows de Viviane Batidão e da aparelhagem Crocodilo, na noite desta sexta-feira (12). O evento gratuito da Prefeitura Municipal de Belém encerrou o dia de festejos pelo aniversário da cidade.

Viviane Batidão subiu ao palco soltando fogo, fogos de artifício e fumaça fazendo o público pular. Ela agradeceu à multidão, à prefeitura e indagou o que todos fariam se caísse uma chuva naquele momento.

“Rapaz, se São Pedro mandasse uma chuva, o que a gente ia fazer hoje? Ia pular debaixo de chuva?! Porque a gente é de Belém do Pará, terra do açaí e do tacacá, rapaz. A gente está acostumada já. Quero agradecer a Prefeitura Municipal de Belém, obrigado pelo convite. Eu sempre fico muito feliz quando tenho a oportunidade como essa de cantar para o meu público em geral, onde a gente consegue ter crianças na frente do palco. Galera que não consegue acompanhar a gente nos outros shows, eles saem de casa e vem curtir. Fico muito feliz. Eu espero fazer um show a altura que vocês se divirtam”, decretou.

Um dos grupos animados e dançantes eram os amigos do bairro do Guamá das diaristas Sandra Rosário, 43 anos, Jaci Souza, de 38, e do auxiliar de cozinha José Rodrigues, 50 anos.

Os três dançavam bastante. "Uma festa assim é muito boa para mostrar nossa cultura dançando. O que a gente veio fazer é mostrar e dançar a cultura paraense", falou Sandra. Quem não parava era o homem do grupo José Rodrigues que dançava com todos que quisessem na festa. "Adoro dançar. Dançar faz bem para saúde, para o corpo. Sempre a gente sai em grupo para as festas. Já assistimos ao show da Viviane, ela é legal, bonita e dança", destacou.

Festa Aniversário de Belém A musa do Tecnomelody Viviane Batidão subiu com animação no palco da Praça do Relógio. (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Multidão lotou a Praça do Relógio para acompanhar os festejos do aniversário de Belém organizado pela Prefeitura. (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Prefeito Edmilson Rodrigues conversou com Viviane Batidão antes do show. (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Público cantou junto os sucessos de Viviane Batidão no aniversário de Belém. (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Um show de luzes e pirotecnia animou muito o show de Viviane Batidão. (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Jaci ressaltou o fato das apresentações serem gratuitas para a população. "É muito bom ser gratuito. Todo mundo aproveita assim", falou. "Qualquer música da Viviane é boa", completou.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, encerrou a noite prestigiando o show de música. Durante a manhã e a tarde, o prefeito participou da entrega de obras de drenagem e asfaltamento na Terra Firme, a entrega do Palácio Antônio Lemos, restaurado com a reabertura do Museu de Arte de Belém (MAB).

"Agora é importante também a festa, significa valorizar o que nós temos de singular. Nós não temos em nenhum outro lugar do mundo, uma artista como a Viviane Batidão. Não temos em outro lugar aparelhagens como o Crocodilo em outras cidades brasileiras. Essas linguagens artísticas são exclusivamente paraenses. São a cara de Belém. O povo ama, portanto é cultura popular no sangue do povo. Por isso fizemos a festa com esse carácter. É uma tradição do povo, é uma tradição só nossa", destacou o mandatário.