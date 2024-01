Belém 408 anos: Theatro da Paz recebe ‘A Sinfonia dos Dois Mundos’ e Fafá de Belém; vídeo

A cidade de Belém completa 408 anos e, para comemorar, Fafá de Belém junto da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) apresentaram na noite desta sexta-feira (12) o concerto “A Sinfonia dos Dois Mundos”. A apresentação foi totalmente gratuita e quem não conseguiu adquirir a cortesia de entrada, assistiu um telão foi colocado na Praça da República e no canal do YouTube da Secult o conserto foi transmitido.

Assista:

Além da celebração à fundação de Belém, o show integrou a programação do Preamar Cabano, chamado “Premear Cabano: Aniversário de Belém 408 anos”, em alusão à Cabanagem, movimento emblemático na história do Brasil, marcado pela revolta popular contra o governo. Ocorrida durante o período Regencial, a revolução Cabana foi liderada por indígenas, negros e pessoas das camadas mais desfavorecidas da sociedade, como protesto pela crise social e econômica em que vivia a região.

O concerto executado, escrito por Dom Hélder Câmara e musicado pelo padre suíço Pierre Kaelin, contou a luta pela garantia dos direitos humanos. “A sinfonia é para todos, simples e tocante como Dom Hélder era. É uma reflexão cheia de esperança e possibilidades de renovação através do amor e da fraternidade”, declarou Fafá de Belém.

Dando vida ao concerto, Fafá de Belém e Atalla Ayan cantaram, mezzo soprano e tenor, respectivamente. O espetáculo também trouxe Diogo Almeida como recitante e o maestro Miguel Campos Neto na regência e direção. O evento contou também com as apresentações do Coro do Conservatório Carlos Gomes, regido por Maria Antonia Jiménez, e o Coro Infanto-Juvenil Itacy Silva, regido por Eduardo Nascimento.