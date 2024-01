Aniversário de Belém: Palácio Antônio Lemos é reinaugurado nas comemorações de 408 anos da capital

Fechado por dois anos para obras de reforma e restauro, o Palácio Antônio Lemos, sede da Prefeitura de Belém e do Museu de Arte de Belém (Mabe), foi reaberto nesta sexta-feira (12), em meio às comemorações do aniversário de 408 anos da capital paraense. A cerimônia que marcou a reinauguração do prédio histórico, realizada no começo da noite, contou com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e outras autoridades.

VEJA MAIS

Durante a cerimônia de reinauguração do espaço, o prefeito Edmilson Rodrigues destacou a beleza das instalações e o legado que o Palácio carrega. Segundo Rodrigues, o local faz parte da história do município e é um monumento que carrega a identidade regional. “Este Palácio do século XIX expressa muito a beleza, a sabedoria, a capacidade criativa, de trabalho dos operários, dos nossos arquitetos, dos nossos engenheiros. Uma obra que estava num alto grau de deterioração, apesar de ser o espaço do Poder Executivo Municipal”, observou.



“Isso aqui foi criado para ser o Paço Municipal, como em Portugal, onde estão reunidos os poderes Executivo e Legislativo. Não podíamos deixar que ruísse. Daí o investimento para que a obra fosse bem feita, porque não é apenas reforma. É restauro, pois estamos diante de uma obra de arte. O teto, as paredes, especialmente lá em cima, nas galerias, são verdadeiras obras de arte, por isso tivemos que contratar restauradores. Tem, também, um acervo de mais de duas mil obras de pintura, esculturas e fotografias”, destacou Edmilson Rodrigues.

O prefeito Edmilson Rodrigues participou da cerimônia de entrega da obra de reforma e restauração do Palácio Antonio Lemos, um dos mais belos prédios do centro histórico de Belém. (Cristino Martins / O Liberal)



​

A obra foi iniciada em janeiro de 2021, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). Foram empregados recursos no valor de R$ 26 milhões, envolvendo os serviços de pinturas interna e externa, modernização dos sistemas de segurança, elétrico e contra incêndios, além de várias intervenções de restauro. A edificação é composta por dois pavimentos e data do século XIX, mais precisamente de 1860, tendo como projetista José Coelho da Gama e Abreu. O prédio histórico caracteriza-se pelo estilo arquitetônico do neoclássico tardio.