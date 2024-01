Belém 408 anos: Grupo Liberal lança documentário sobre vida e obra de Antônio Lemos

Belém completa, neste 12 de janeiro, 408 anos. Uma parte importante da história da cidade é o período da gestão de Antônio Lemos, de 1897 a 1911. Quando esteve no cargo de intendente (correspondente ao atual prefeito), o político foi responsável por uma série de obras na cidade, que pretendiam modernizar, embelezar e sanear a cidade. Essas construções são legados percebidos na capital até hoje.

Para contar um pouco dessa história, o Grupo Liberal produziu um documentário sobre vida e obra de Antônio Lemos, que vai ao ar no dia do aniversário de Belém, no portal O Liberal.

O jornalista Leo Nunes foi responsável pela produção do material, intitulado 'Antônio Lemos, A História de quem fez História'. Ele explica que a ideia foi mostrar a atuação e o legado de um dos mais importantes intendentes que Belém já teve. “Independente de críticas à gestão, Lemos foi um grande personagem e deixou muitas marcas. Da arborização da cidade das mangueiras até as ruas largas do centro da capital, em muitos locais há um traço da gestão lemista. No documentário, fazemos um elo entre o passado e o atual, mostrando as transformações e o que ficou dessa gestão em Belém”, conta o profissional.

Leo Nunes detalha que, para fazer o documentário, a equipe do Grupo Liberal fez pesquisas em acervo público e com historiadores que estudam o período, para saber detalhes sobre a história de Lemos e como foi sua administração. “Então, fomos gravar com pessoas que conhecem essa história. Não é fácil falar de um período tão importante e em que não há tanto registro audiovisual. Gravamos entrevistas com urbanistas, historiadores e operários da obra do Palácio Antônio Lemos”, relata.

O palácio que leva o nome do político, e que é sede da Prefeitura de Belém e do Museu de Arte de Belém, estava em reforma durante a gravação do documentário, para reabertura em 12 de janeiro, em comemoração aos 408 anos da cidade. “O Palácio Antônio Lemos carrega um pouco da história da capital. Para o documentário, ouvimos inclusive os operários que participavam da obra e que relataram se sentir muito orgulhosos em poder fazer parte deste momento tão importante. Antes de participar da reforma, eles não conheciam o prédio e disseram que iriam levar suas famílias para conhecer, após a reabertura”, relata o jornalista.

Passado, presente e futuro

"O documentário 'Antônio Lemos, A História de quem fez História', um produto com a marca LibPlay, do Grupo Liberal, é uma valiosa janela para o passado ao oferecer uma visão envolvente da história desse personagem impactante e histórico de Belém. As entrevistas não apenas resgatam fatos e eventos importantes da cidade, mas também iluminam o legado duradouro de Antônio Lemos, enriquecendo nossa compreensão sobre o patrimônio e a cultura em Belém até hoje", diz Felipe Melo, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal.

"Este documentário ultrapassa o mero registro cronológico ao capturar a essência da era de Antônio Lemos e sua influência no desenvolvimento da Belém da Belle Époque. Com uma abordagem cuidadosa na pesquisa, buscamos destacar a importância de preservar e compreender as raízes históricas da cidade. Além disso, ao revelar facetas menos conhecidas da vida e realizações de Lemos, o documentário não apenas informa, mas também inspira reflexão sobre as conexões entre passado e presente, moldando nossa apreciação pela riqueza cultural e social de Belém com vistas no futuro da capital do Pará, às portas da COP 30, em 2025", completa Melo.