Palácio Antônio Lemos será entregue restaurado no aniversário de Belém

O Palácio Antônio Lemos será reaberto ao público na semana do aniversário de Belém, que ocorre dia 12 deste mês. O espaço, que voltará a abrigar a sede da Prefeitura e o Museu de Arte de Belém (Mabe), recebeu serviços de restauro e recuperação, assim como a modernização dos sistemas de segurança, elétrico e contra incêndios. A obra custou aos cofres municipais cerca de R$ 26 milhões.

"Vamos dar ao povo de Belém esse grande presente, que é o Palácio Antônio Lemos totalmente reformado e recuperado. Viva a memória e a arquitetura histórica de Belém”, declarou o prefeito Edmilson Rodrigues durante a vistoria ao prédio, em final de obra. "Vamos dar ao povo de Belém esse grande presente, que é o Palácio Antônio Lemos totalmente reformado e recuperado. Viva a memória e a arquitetura histórica de Belém”, declarou o prefeito Edmilson Rodrigues durante a vistoria ao prédio, em final de obra.

No início do seu terceiro mandato como prefeito em 2021, quando a cidade completava 404 anos, o prefeito Edmilson Rodrigues constatou a situação do palácio. "Visitei essa joia de nossa arquitetura e fiquei extremamente chocado com seu grau de deterioração e risco de perdas irreversíveis, situação essa que de tão vergonhosa devia ser superada. Então, apesar das dívidas herdadas, da pandemia da covid-19 e do esvaziamento dos programas federais (PAC dos Centros Históricos etc.), decidi que uma das prioridades máximas do nosso mandato seria salvar, essa arquitetura singular", explica.

O titular da secretaria de Urbanismo, Deivison Alves, ressalta que, além de devolver um prédio restaurado, com respeito às características históricas, a obra também assegurou um prédio modernizado, com redes de dados, lógica, tv, combate a incêndio e alarmes de intrusão, em forro e abaixo do forro.

"O Palácio Antônio Lemos é uma joia rara para nosso centro histórico. Quando recebemos esse desafio de recuperar e restaurar, eu particularmente fiquei muito orgulhoso de fazer parte desse projeto, em saber que estou contribuindo para atual e as futuras gerações contemplarem a nossa história”, disse o engenheiro responsável pela obra, Charles Aragão.

Ele explica que em 2021 foi iniciada a atualização do mapeamento de danos, também foram catalogados piso a piso para que os trabalhadores pudessem iniciar a obra. “Além de preservar a construção original, tivemos que realizar algumas adaptações técnicas para garantir a vida útil do prédio, como o reforço estrutural nas peças de sustentação dos pisos do primeiro pavimento, inclusão de detecção de fumaça, alarme de intrusão, sonorização e implantação de audioguias”.

"Ver o Palácio Antônio Lemos todo restaurado é emocionante. O palácio já faz parte da minha vida profissional, pode ter certeza que não medimos esforços, dedicação, amor e respeito no processo construtivo de restauro. Que possamos abraçar e cuidar do Palácio Antônio Lemos”, recomenda o engenheiro.

A diretora do Museu de Arte de Belém (Mabe), Nina Matos, informou que o acervo da instituição é proveniente do período de Antônio Lemos, quando o intendente passou a adquirir obras com as quais ele intencionava formar a pinacoteca municipal. "O acervo surge com a tela 'Os Últimos Dias de Carlos Gomes' e atualmente é composto de várias obras contemporâneas. É um acervo em expansão", explica.

Nina também enfatiza que a todo momento a equipe trabalha com políticas de aquisição. "O acervo é um organismo vivo de um museu, é através dele que a gente comunica, é através dele que a gente passa conhecimento e que a gente pode atender e falar com a comunidade”, esclarece.

Em 2024 o Mabe completa 30 anos e reabrirá as portas com duas exposições especiais, sendo uma delas “Belém no acervo Mabe”, com obras inspiradas em trechos de um poema do escritor João de Jesus Paes Loureiro. A outra exposição, “Arte na Obra”, será inspirada nos operários que trabalharam na revitalização do Palácio Antônio Lemos.

As exposições que farão parte da reabertura do museu ficarão abertas à visitação até 1º de março. Após esse período, o Mabe recebe uma mostra itinerante do Museu de Arte de São Paulo.

Histórico

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan), o "Palacete Azul", como é conhecido o Palácio Antônio Lemos, é um patrimônio histórico e cultural, construído seguindo o estilo neoclássico tardio e classificado por alguns especialistas como de estilo imperial brasileiro.