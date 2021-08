Palácio Antônio Lemos e Mercado de São Brás devem passar por reestruturação , diz Edmilson Rodrigues

A Prefeitura de Belém investirá R$ 18 milhões na recuperação do Palácio Antônio Lemos. A confirmação foi feita no início da tarde desta terça-feira (17), pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. O prefeito tratou do tema em entrevista exclusiva, cedida ao programa Liberal Notícias, na Rádio Liberal FM. Edmilson fala ao vivo no programa, que é capitaneado pelo apresentador Abner Luiz. A conversa iniciou às 12h.

"O palácio está semidestruído. A casa do povo de Belém", justificou o prefeito. Edmilson disse que assinará a partida de licitação ainda esta terça-feira (17), Dia Nacional do Patrimônio Cultural. A conclusão das reformas deverá ocorrer em alguns meses, disse ele.

Outro importante ponto da capital paraense que deve passar por reformulação é o Mercado de São Brás. Segundo o gestor municipal, o arquiteto Aurélio Meira, que tem um projeto de reestrutuação do complexo, deverá ser consultado. A ideia é que haja uma reestruturação em todo o complexo, desde a parte interna, até as vias laterais e estacionamento.

O prefeito faz na entrevista um balanço dos primeiros seis meses de gestão e ações futuras em áreas como saúde, educação, saneamento básico e economia.

