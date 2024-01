Aniversário de Belém: personalidades são agraciadas com a comenda Francisco Caldeira Castelo Branco

Mais de 20 personalidades que contribuíram, no ano de 2023, para Belém, receberam, nesta sexta-feira (12), a comenda Francisco Caldeira Castelo Branco, que é considerada a maior honraria do executivo municipal. A cerimônia de entrega do título iniciou às 19h40 e foi realizada no auditório do Palácio Antônio Lemos, reinaugurado na noite desta sexta. Entre os agraciados com a medalha estão a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma.

A entrega condecoração integra a agenda de programação em alusão aos 408 de Belém, celebrado nesta sexta. A mesa de abertura do evento foi composta pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; vice-prefeito de Belém, Edilson Moura; e pela vice-governadora do Pará, Hana Ghassan. O evento seguiu após a execução do Hino Nacional Brasileiro e Hino de Belém, sob a voz da cantora Gigi Furtado. A entrega das medalhas foi feita pelo prefeito.

Cerimônia de entrega das medalhas, no auditório da sede da prefeitura (Palácio Antônio Lemos) (Cristino Martins / O Liberal)

A vice-governadora destacou que se sentiu muito feliz e honrada em receber a homenagem e reforça o comprometimento da gestão em potencializar a capital paraense. “Eu sei que isso é fruto de um trabalho conjunto. Em meu nome, do governador Helder Barbalho, eu fico muito feliz, em nome de todos os meus colegas de gestão, dos servidores públicos do Estado, é um reconhecimento ao trabalho em prol de Belém. Eu estou muito otimista que a gente vai avançar bastante para a gente ter a Belém merecida pela nossa população”, frisou Ghassan.

Também agraciada com a honraria, a geógrafa e ativista indígena Márcia Wayna Kambeba, destaca que o reconhecimento é uma forma de motivar o trabalho feito por meio do ativismo. “Como escritora, também tenho debatido muito sobre a Amazônia. E a gente se motiva e se fortalece em meio a tantas violências. Tanto ambiental quanto com relação aos territórios indígenas. Estamos aí enfrentando invasões, mortes, tantas violências. Sou amazonense, mas eu estou no Pará há treze anos e me honra não só Belém me homenagear, como esse estado maravilhoso que escolhi para viver.

Histórico

A comenda é destinada para aqueles que se destacaram em diversos segmentos, como na política, educação, economia, cultura, serviço social, entre outros. A medalha foi instituída em 1978 por meio de decreto municipal e homenageia o capitão português Francisco Caldeira Castelo Branco, fundador da cidade de Belém.

Veja a lista completa dos agraciados

Adaelson Souza dos Santos, criação do projeto Anjos da Guarda;

Adelaide Oliveira de Lima Pontes, jornalista e coordenadora do projeto Circular;

Airton Luz Faleiro, deputado federal do Pará;

Alírio José Duarte Gonçalves, presidente do Hospital Beneficente Portuguesa;

Antonio Massoud Salame, coordenador do Círio de Nazaré; - representado por um Roberto Correia membro da DFN

Armando Brasil Teixeira, procurador de justiça do Ministério Público do Pará;

José Roberto Oliveira Faro (Beto Faro), senador do Pará;

Gigi Furtado, cantora;

Habib Fraiha Neto, médico e pesquisador de doenças tropicais;

Hana Ghassan Tuma, vice-governadora do Pará;

Jonas Monteiro Arraes, maestro;

Leane Fiúza de Melo, promotora de Justiça;

Leonam Gondim da Cruz Silva, presidente do TRE-PA;

Lívia Duarte Puty, deputada estadual do Pará;

Marcelo Coelho Amaral Pinheiro, relações públicas, professor e jornalista;

Márcia Wayna Kambeba, geógrafa e especialista em educação ambiental;

Marinez Rosa dos Santos Bossatto; bispa da Diocese Anglicana da Amazônia;

Natanael Freitas Cabral, professor da Universidade do estado do Pará (UEPA) - representado por Yasmim Cabral

Nazareno Alves da Silva, valorização da gastronomia;

Raimunda Nilma de Melo Bentes, ativista pela igualdade racial;

Walmir da Luz Fernandes (Pai Walmir), babalorixá;

Complexo Ecológico Parque dos Igarapés - representado por Milton Gonçalves Pinheiro;

Terezinha Valim Oliver Gonçalves, professora da Universidade Federal do Pará (UFPA).