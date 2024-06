Viviane Batidão é homenageada em escola no Pará: 'mini queridos do rock da rainha'; VÍDEO

Alunos da Escola Silvio Nascimento, de Santa Izabel do Pará, fizeram uma homenagem à cantora Viviane Batidão durante apresentação da festa junina deste ano. Com o tema principal “Valorizando a Diversidade Cultural", as crianças da turma infantil V “A” apresentaram ao público o show O Rock da Rainha.

"E foi uma honra poder homenagear um das melhores cantoras que temos em nossa terra, sempre despertando em nossas crianças o sentimento de PERTENCER. Obrigado por todo apoio", escreveu a pedagoga Lidiane Oliveira, no perfil da escola no Instagram.

A apresentação chamou a atenção de Viviane, que compartilhou o vídeo em suas redes sociais. "Não dei conta com esses mini queridos do rock da rainha😻 e tive que trazer esse momento aqui pro feed.❤️", escreve.

"Prestem atenção nos destalhes, A mini Vivi 👑 os dançarinos, as roupas, eles colocando os óculos no rock doido, aaaah não, vou morrer de amor ✨🎶🥹", acrescentou a artista.

Os seguidores também se surpreenderam com a apresentação das crianças. "Quando a professora é fã da Rainha", escreveu uma. "As crianças no seu dia menos paraense", disse outro.