Viviane Batidão dá início aos shows juninos com look inspirado em Arraial do Pavulagem

A cantora Viviane Batidão deu o pontapé inicial nas celebrações das festas juninas com um figurino que chamou atenção por homenagear a cultura paraense. Na última quarta-feira (29/5), a artista paraense subiu ao palco do “Arraiá da Vivi", no espaço Náutico, em Belém, com um look inspirado no Arraial do Pavulagem, destacando-se na abertura de sua série de shows de São João pelo estado. Confira:

O traje, que reflete a tradição da manifestação cultural, incorporou as cores vibrantes azul, vermelho, amarelo e verde, das fitas utilizadas pelo Batalhão da Estrela no típico chapéu.

“Celebrar é rito de vida e mais uma vez estaremos juntos nesse São João que corre como rio pelas ruas de Belém. Viva o Arraial do Pavulagem!”, escreveu Viviane na legenda da publicação, onde compartilhou o look em detalhes.

Nos comentários, a artista foi elogiada pelos internautas. “Entregou tudo como sempre”, elogiou uma. “Simplesmente maravilhosa, continue assim representando sempre a nossa cultura”, disse uma segunda.