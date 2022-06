Chapéu do Arraial do Pavulagem: veja o significado do acessório

Quase 100 mil pessoas estiveram presentes nos dois arrastões oficiais do Arraial do Pavulagem em Belém, nos últimos domingo. Quem aproveitou a manhã, o sol forte e o cortejo colorido, precisou de muita hidratação, já que animação não faltou.

Para se proteger do sol, mais que isso, para estampar nas suas vestimentas, membros e brincantes não abrem mão do chapéu com fitas coloridas. Um símbolo forte do Arraial do Pavulagem, a tradição é referência quando se fala de cultura paraense.

É possível encontra nos dias de arrastões estrelas flutuando nas ruas de Belém, o colorido marca do Batalhão da Estrela.

“O Arraial já tinha esse chapéu com fitas, mas não tinha um note principal, não tinha fechado esse chapéu. Então nesse tempo todinho, fomos criando até chegar nessa definição”, contou Clay Freire artesão responsável pela confecção dos acessórios.

Ela confidenciou ao É Do Pará, que ao longo de mais 20 anos, o chapéu já foi pintado de vermelho, azul e já teve até lua em cima dele. “Se o batalhão é Batalhão da Estrela, e a estrela é São João Batista e a nossa guarnição é o chapéu, então cada um vai ter a estrela de São Joao Batista na sua cabeça”, explicou o artesão.

Além da estrela azul no topo, rodeada pelo dourado, o chapéu ainda tem pendurado na lateral fitas de cetim nas cores azul, amarelo, verde e vermelha.

Clay Freire faz parte do Arraial do Pavulagem há 22 anos. O grupo comemora em 2022, 35 aos de existência.

Ou seja, pode ir logo separando o seu chapéu, que nos próximos dias 26 de junho e 03 de julho tem mais Arrastão do Arraial do Pavulagem.