Arrastão do Pavulagem volta às ruas para o 2º domingo de festa; veja

Pelo segundo domingo consecutivo, o Arrastão da Pavulagem volta às ruas de Belém. O evento segue as mesmas coordenadas do domingo passado: concentração às 8h (em frente ao Theatro da Paz), Roda Cantada às 9h e saída do cortejo às 10h com direção à Praça dos Estivadores. O show do Arraial do Pavulagem começará às 11h30 e a programação completa encerrará às 14h. Veja como foi o cortejo deste domingo (19):

Segundo o presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva, o domingo passado foi de muita emoção. "Não esperávamos essa quantidade de pessoas, apesar de estarmos vendo que o interesse no cortejo só aumenta a cada ano. O número de brincantes do domingo passado (12/06/2022), foi um marco que coroa lindamente essa conclusão dos nossos 35 anos de atividade” disse ele. A estimativa é que cerca de 45 mil pessoas tenham comparecido no retorno do Arraial do Pavulagem às ruas de Belém.

Ronaldo aproveitou para lembrar que cada brincante pode fazer sua parte por um Arrastão melhor se cada um respeitar o espaço do outro. “Desejo do fundo do coração que a gente possa fazer cortejos cada vez mais tranquilos. Pedimos que cada brincante faça sua parte por isso, pois nós escrevemos essa história juntos. Vamos ter cuidado com as crianças, com as pessoas do Batalhão da Estrela, com o espaço de quem está fazendo uma performance no meio do cortejo. Isso é muito importante para a beleza do espetáculo”, comentou.