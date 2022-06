Após dois anos, Pavulagem volta às ruas e arrasta multidão pelo centro de Belém

Depois de dois anos, o Arraial do Pavulagem voltou às ruas de Belém, no domingo (12), reunindo centenas de brincantes que aguardavam ansiosamente pela tradicional festividade cultural que envolve a capital paraense no mês de junho. O primeiro Arrastão de 2022 coincidiu com o Dia dos Namorados e durante a festividade foi possível perceber o clima de romance no ar ao longo do cortejo.

A concentração começou às 8h, na Praça da República, enquanto a multidão aguardava pela apresentação do Boi Pavulagem, na sacada do Theatro da Paz. Quando o animal folclórico apareceu o Batalhão da Estrela, como é conhecido o grupo formado por músicos, dançarinos, artistas circenses e brincantes, vibraram entoando cânticos e dançando as toadas.

Enquanto a banda do Arraial do Pavulagem fazia sua apresentação com um repertório cheio de sucessos e com participações especiais, o cortejo descia a avenida Presidente Vargas, por volta das 10h, em direção à Praça dos Estivadores, para a apresentação a ser realizada em frente à sede do Instituto Arraial do Pavulagem. O sol forte, com temperatura na casa dos 30 graus, não afastou os brincantes saudosos pela folia junina.

Como é tradição, muita roupa branca, leve, e chapéus para aliviar o clima quente da capital paraense. O casal João e Arlano Takahashi estava feliz por celebrar a data romântica e a volta do cortejo no mesmo dia. João disse que a sensação é de renovação, e elogiou o Pavulagem por trazer a expressão cultural paraense para os locais e também para que vem de outros lugares.

“Hoje a sensação é renovadora, cada vez o Arraial do Pavulagem vem trazendo um pouco mais da nossa cultura, mostrando isso tanto para quem mora aqui em Belém quanto pra quem mora fora também. E para a gente, como casal, é muito bom comemorar esse Dia dos Namorados aqui no Pavulagem”, disse João. Quem também curtiu a festa foi o casal Marcelo Alves e Cleuma Maciel, casados há 20 anos, e que pela primeira vez foram juntos ao cortejo. “Estávamos esperando ansiosamente por esse momento”, afirmou o esposo.

Quem também esteve presente na festividade foi o governador Helder Barbalho e sua família. Na oportunidade, ele comentou sobre o retorno da festa junina em formato presencial: “Estou muito feliz, pois depois de dois anos o Arraial voltou às ruas, e poder participar desse cortejo extraordinário é a demonstração mais bela e fantástica da força e cultura do nosso estado. Parabéns a todos os organizadores e, acima de tudo, toda essa população que estava ávida a voltar às ruas junto do nosso boi no Pavulagem”.

Após o término do cortejo, a festa continuou com o show da banda do Arraial do Pavulagem que se apresentou em um palco montado na Praça dos Estivadores. Mais três cortejos estão marcados para os próximos domingos. O segundo e o terceiro estão marcados para os dias 19 e 26 de junho, enquanto o quarto e último dia de festividade ocorrerá em 3 de julho.

VEJA FOTOS DO CORTEJO DESTE DOMINGO 12/06