Abertura oficial do “Arraial do Pavulagem” marca o retorno da quadra junina em Belém

Junho chegou e sempre vem carregado de festas e símbolos tradicionais da quadra junina em Belém. Um dos maiores ícones que anuncia os festejos de São João na cidade é o início dos arrastões do emblemático “Arraial do Pavulagem”. E hoje, os paraenses podem conferir a Levantação do Mastro, considerada a abertura oficial dos arrastões e acontece com a chegada do cortejo fluvial trazendo a comitiva do “Boi Pavulagem” e os mastros de São João menino. A realização é do Instituto Arraial do Pavulagem, com patrocínio da Equatorial Energia, apoio cultural da Lei Semear, Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Governo do Pará e apoio institucional da Prefeitura de Belém através da FUMBEL.

São dois mastros (um dos homens e outro das mulheres) que partem da saída da Valeverde e chegam entre 18h15 e 18h30 de barco pela Escadinha (ao lado da entrada da Estação das Docas). O ato é uma forma de valorizar a relação da cidade com os rios da Amazônia. O desembarque dos Mastros é acompanhado pelo Batalhão da Estrela e uma roda cantada que toca as músicas dos cortejos. Os mastros são levados até a Praça dos Estivadores e lá ocorre a Levantação, onde os mastros são celebrados. A bandeira de São João traz a bênção do Santo.

Para Ronaldo Silva, presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, esse é um momento muito especial. “Rever as pessoas fazendo o que o Arraial faz há tanto tempo tem uma importância imensa nesse momento tão delicado que nós todos passamos. As lives foram importantíssimas, uma luz para nós e para o mundo, mas finalmente chegou a hora de devolver a Cultura Popular para as pessoas e fazer com que ela cumpra em Belém sua maior missão: trazer alegria para a cidade”, afirmou o músico e compositor.

O tema das atividades deste ano será “Arraial do Pavulagem 2022: 35 anos de Pavulagem”, homenagem ao tempo de atuação do coletivo de artistas formado por Ronaldo Silva, Júnior Soares e outros nomes importantes para a cultura da Amazônia. Outra característica importante desse momento de abertura é a divulgação do couro do boi. Segundo Ronaldo, “essa expectativa que é criada na tradição do Pavulagem, é uma grande surpresa. Quando fazemos o boi e colocamos o couro dele, com todos os bordados, esperamos uma maravilha. Porque é um trabalho super delicado, o couro do boi é um painel de informação, de visibilidade então normalmente no caso do Arraial do Pavulagem, usamos símbolos e todo ano mudamos esses símbolos. É a forma que a gente encontra de não deixar que o boi já fique carimbado, então de tempos em tempos, nós reacendemos os símbolos desse universo. O couro traz o brilho da esperança, do sol, das estrelas, é algo muito profundo. Então é muito gostoso esse clima de expectativa”, explicou o presidente.

Em relação à emoção do retorno, Ronaldo reflete, “estamos muito entusiasmados e vamos trabalhar com força total. Acho que vai ser uma das temporadas mais bonitas dos arrastões. Espero que a gente possa construir nesse momento de reencontro um pacto pela vida marcado pelo otimismo, um ato que nos reconecta com o respeito à natureza e sua grandeza. Que a gente entenda a relação entre o nosso passado e a construção do nosso futuro”, concluiu.

Agende-se

Abertura oficial do “Arraial do Pavulagem”

Data: 09/06

Hora: 17h

Local: Praça dos Estivadores (Blvd. Castilhos França, 661-783 - Campina, Belém - PA, 66010-020)