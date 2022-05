Projeto Oralidades é retomado nesta sexta, 13

Depois de anunciar a retomada presencial dos arrastões em 2022, o Instituto Arraial do Pavulagem retoma, aos poucos, seus projetos. Nesta sexta, 13, será o retorno do “Oralidades”, projeto que realiza bate-papo sobre cultura popular. Nesta semana, o tema será “Cordões de Bumbás na Amazônia nos séculos 19 e 20”, que vai discutir a relevância do Boi, o que inspira reflexões sobre um personagem importante para a cultura amazônica e para a história do próprio Arraial do Pavulagem.

A primeira edição do Oralidades após a pandemia será mediada pelo professor e pesquisador de cultura paraense Edgar Chagas com participação do professor Antônio Maurício Costa, realizador da pesquisa sobre o Boi Bumbá. O evento também será marcada pela pré-venda de lançamento do livro “Bumbás da Amazônia”, de Antonio Maurício, e pela apresentação da folia do Glorioso São Sebastião de Cachoeira do Arari, que começa às 18h, abrindo a programação.

“O Oralidades é um momento ímpar dentro da programação. É um momento para beber mais na fonte da cultura popular e tomar ciência sobre essas manifestações que são fundamentais para nossa existência, não só quanto sociedade, mas também para a manutenção das identidades”, explica Edgar Chagas, que vai mediar o Oralidades desta sexta. “Temos a possibilidade de ter agora a informação oral e também um documento escrito a partir de um pesquisador de renome, Antônio Maurício Costa, que nos traz uma informação preciosa e inédita sobre os Bumbás”, conclui.

O exemplar está no valor de R$40 e deve ser solicitado via Whatasapp no número (91) 98588-7920.

EDUCAÇÃO - Realizado desde 2012 pelo Instituto Arraial do Pavulagem, o Oralidades é realizado normalmente nessa época, antes dos Arrastões, e promove conexões culturais para fomentar a produção artística na Amazônia. Em 2022, a iniciativa completa 10 anos, juntamente com o marco de 35 anos do Arraial do Pavulagem.

Ronaldo Silva, presidente do instituto, destaca a importância dos debates realizados dentro do projeto. "O Oralidades é importante porque promove um diálogo entre pessoas da academia e pessoas ligadas à cultura popular, juntando duas linguagens bem específicas, pois promove uma reflexão sobre a origem do brinquedo, sobre a importância que ele tem pro imaginário popular do passado, do presente e, claro, do futuro”, observa.

Agende-se

Oralidades - Cordões de Bumbás na Amazônia nos séculos 19 e 20 com pré-venda de lançamento do livro “Bumbás da Amazônia” e apresentação da folia do Glorioso São Sebastião de Cachoeira do Arari

Quando: 13 de maio de 2022 (sexta-feira) a partir das 18 horas

Onde: Sede do Instituto Arraial do Pavulagem (Avenida Boulevard Castilhos França, 738)