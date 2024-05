Viviane Batidão chama atenção em roda de Tecnobrega: 'paraense no seu dia mais fraco'

Com a repercussão do tecnobrega após a apresentação da música "Arreda" na "Dança dos Famosos", Viviane Batidão mostrou que, além de cantora da vertente, também é dançarina e surgiu dançando em uma roda de tecnobrega. No registro, publicado nas suas redes sociais, Viviane surge ao lado de vários bailarinos durante a gravação do videoclipe da música "O Carabao vai tocar".

A filmagem foi feita em uma casa de shows de Belém, durante a gravação do último lançamento da cantora. Viviane faz vários passos de tecnobrega e dança com diversos bailarinos do grupo "Potentes do Brega". Confira:

Segundo a artista paraense, a intenção do vídeo é mostrar a força da música e da dança do estado. "O Pará no topo! Uma boa roda de tecnobrega, porque somos 'babado'. Vamos massificar o protagonismo das nossas músicas, porque merecemos", disse a cantora.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)