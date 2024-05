'Voando pro Pará': influencer cria trend em pontos turísticos de Belém; assista

Após fazer a versão do viral "Asoka Makeup", a influenciadora paraense Theulyn Reis surpreendeu os seguidores com o "Pará Challenge", uma trend voltada aos elementos do estado. Em um vídeo unindo cenas gravadas em casa e externas, a maquiadora visitou pontos turísticos e experimentou pratos típicos de Belém ao som da música "Voando Pro Pará", sucesso na voz da cantora Joelma.

Theulyn seguiu na filmagem a ordem de lugares e pratos citados na música da cantora. Logo no início, a influenciadora aparece segurando uma cuia de tacacá, depois surge com roupas de carimbó. O mercado Ver-o-Peso, a Estação das Docas e o estádio Mangueirão, onde ocorre o famoso RexPa, também foram cenários para a produção de Theulyn, que durou sete dias para ficar pronta.

Na postagem, publicada ontem (08), a paraense falou aos seguidores que o vídeo teve muito trabalho e dedicação e foi o mais emocionante já produzido na carreira como influenciadora de maquiagem.

"Elevar o Challenge a outro patamar e incluir cenas externas foi uma loucura, mas conseguimos! Meu objetivo era mostrar um pouco do Pará, para que todos conheçam mais o Norte do Brasil e espero de coração que vocês tenham gostado", escreveu ela.

O trabalho de Theulyn, conhecida por realizar vídeos criativos com maquiagem, recebeu elogios de vários internautas e foi notado por Joelma e Viviane Batidão, que deixaram seus comentários na publicação. "Incrível!", disse a intérprete da música. "É ela, Brasil!", comemorou Viviane.