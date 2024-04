VÍDEO: Influenciadora se 'transforma' em Davi do BBB 24 apenas usando maquiagem

A influenciadora e maquiadora Beberes se transformou no Davi do Big Brother Brasil 24 usando apenas produtos de maquiagens. A criadora de conteúdo digital publicou um vídeo neste domingo (14) em seu perfil no Instagram, onde acumula mais de 64,7 mil seguidores, usando cosméticos para se parecer com o baiano.

Nos comentários da publicação, famosos e anônimos elogiaram o talento da maquiadora. "Muito bom", comentou a cantora Gaby Amarantos. "Eu tô pasma. Beberes, que talento", escreveu a cantora Majur. "Você arrasa demais", elogiou uma. "Se botasse tu lá eu ia ficar na dúvida de quem era", brincou outro.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão da editora web de oliberal.com Felipe Saraiva)