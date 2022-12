‘Neymar da Shoppe': chinesa divide opiniões ao se transformar em jogador com maquiagem; vídeo

A chinesa Bobo Zyq, conhecida por fazer transformações faciais com maquiagem, viralizou na internet nesta terça-feira (13), ao se transformar no jogador de futebol Neymar Jr. Em um vídeo publicado na rede social Douyin, ela mostrou o processo de mudança. O conteúdo tem mais 67 milhões de visualizações. As informações são do G1 Mundo.

Nas imagens, a maquiadora aparece colocando um preenchimento de nariz e queixo, fazendo coloração facial e modificações nos olhos. Uma barba falsa também foi usada para tornar a transformação o mais próxima possível das feições do craque. Assista ao vídeo:

A publicação de Bobo nada mais foi do que uma “publi” para uma bebida láctea. O jogador da Seleção Argentina, Messi, também foi homenageado. Mas quem dividiu opiniões foi a transformação do jogador Neymar. Isso porque, muitos internautas não encontraram semelhança entre a produção da chinesa e o atleta.

“Neymar da Shoppe”, brincou um seguidor da página. “Esta é a pior imitação de todos os tempos”, escreveu um outro.

Teve também quem elogiasse o trabalho de Bob Zyq. "Pesquisei, especificamente, como o Neymar é. Acho que se parece muito com ele", disse uma seguidora. "Você é a melhor”, completou uma outra.