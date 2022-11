Gato viraliza ao ‘se jogar no chão’ toda vez que escuta 'cadê Neymar?'

O vídeo de um gato se joga no chão toda vez que escuta “cadê o Neymar?” voltou a fazer sucesso na internet com a chegada da Copa do Mundo 2022. No domingo (27), o conteúdo foi retuitado por uma página de entretenimento no Twitter e voltou a viralizar, principalmente porque o felino atende um a comando bastante peculiar, nada comparado aos demais.

O vídeo original foi publicado por Igor Rietow em agosto deste ano no Tik Tok e já possui cerca de 570 mil curtidas.

Intitulado como “E meu gato que aprendeu um novo comando”, o gatinho amarelo conquistou a simpatia dos internautas ao aprender a "imitar" o jogador brasileira cada vez que escuta o seu nome. Basta dizer “Neymar” que o felino se joga no chão, arrancando risada de quem assiste o conteúdo pela espontaneidade do animal. Assista:

A brincadeira surgiu com a fama que Neymar ganhou de “cai cai” na Copa do Mundo de 2018 ao ir parar no chão por 22 vezes apenas em um dos jogos da seleção brasileira.