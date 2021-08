Torcedor do Paysandu viraliza ao pedir volta de namoro de Marquezine e Neymar em placa de vacinação

Um torcedor paraense do Paysandu, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (17), ao comemorar a vacinação contra a Covid-19 de um jeito diferenciado. Com uma plaquinha nas mãos, o jovem celebrava a dose do imunizante saudando o Sistema Único de Saúde (SUS), e pedia a volta do ex-casal Bruna Marquezine e Neymar Jr.

Na foto que circula na web, o adolescente aparece ao lado da enfermeira, após tomar a vacina, segurando um papel com os seguintes dizeres: “#VivaoSUS #VoltaBrumar #VivaNeymar”. Veja:

Bicolor vacinado

O Paysandu também encontrou na brincadeira do torcedor e publicou a foto, nas redes sociais do time, na tarde desta terça-feira (16). “#BicolorVacinado #VoltaBrumar”, diziam as hastags.

A publicação dividiu a opinião dos internautas na web, em alguns comentários é possível ver pessoas criticando a atitude do rapaz, por serem contra a reconciliação do jogador e Bruna, mas em outros, há uma parte dos usuários que levaram no tom mais humorado a brincadeira e afirmou que “tinha que ser paraense”. Confira a repercussão: