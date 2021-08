Neymar Jr. é visto com affair e web destaca semelhanças com atriz: ‘A cara da Marquezine'

Neymar Jr foi flagrado dando uma voltinha com a mais nova affair, a brasileira Bruna Biancardi, nesta segunda-feira (2), em um passeio de iate, em Ibiza, na Espanha. Mas, o que chamou atenção dos internautas foi a semelhança na aparência da influenciadora com a ex-namorada do jogador de futebol, Bruna Marquezine. As informações são do portal Metropolitana 98.5 FM.

O porte físico alto de Biancardi e os cabelos no tom de castanho escuro fizeram com que os fãs apontassem características parecidas entre as duas moças. Além de ambas se chamarem “Bruna”.

“Brumar do mesmo jeito, mas uma outra Bruna”, comentou uma internauta. “Já não corre o risco de confundir o nome com o da ex”, disse uma segunda. “A cara da Marquezine”, escreveu uma terceira.

