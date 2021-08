Affair confirmado? Influenciadora apontada como novo romance de Neymar chega a Paris

O atacante argentino Lionel Messi não foi a única celebridade a desembarcar em Paris nesta semana. A influenciadora digital Bruna Biancardi, que foi apontada como o mais novo romance do atacante Neymar, também chegou à capital francesa. Bruna ficou conhecida como um possível affair do camisa 10 da Seleção Brasileira depois de publicar fotos com o craque em Ibiza, na Espanha.

A influenciadora publicou fotos em pontos turísticos de Paris em suas contas das redes sociais, o que aumentou o burburinho de um possível relacionamento com Neymar. Nenhum dos dois confirmou um possível relacionamento e o atacante já afirmou estar "escondendo" um romance a pedido da companheira.

Veja abaixo a publicação original de Bruna Biancardi em Paris: