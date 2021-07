Paraense viraliza com recomendações bem-humoradas sobre o pós-vacina: ‘Pode dá-lhe’

O fisioterapeuta paraense Carlos Arthur, membro-voluntário da equipe de vacinação da Prefeitura de Belém, viralizou nas redes sociais, nesta semana, com recomendações bem humoradas do que pode e não pode fazer após receber o imunizante contra a covid-19. As imagens foram registradas no Mangueirinho, um dos postos de vacinação na capital.

“48 horas sem tomar nada. Mas é nada mesmo. Final de semana pode dá-lhe moderamente sem preocupação, tá?”, inicia, referindo-se ao consumo de bebida alcoólica após a vacinação.

“Esforço com braço vacinado. Não fazer muito esforço com braço vacinado, por favor. É comum ficar dolorido. Se ficar dolorido, compressa com gelo. Nada de andiroba, copaíba, canela de velho, reza braba, massagem, não. Só gelo”, continua.

“Saiu daqui, pode comer açaí, pode comer normal, pode tomar refrigerante... E transar, pode transar, também, à vontade, tá? Tá todo mundo ansioso por essa notícia. Bebam bastante água”, finaliza, enquanto é ovacionado pelo público que aguardava para ser imunizado.

Assista às recomendações bem-humoradas do profissional sobre o pós-vacina: